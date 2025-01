La vacanza da sogno di Aurora Ramazzotti e il suo Goffredo in Africa col figlio di 1 anno continua in attesa delle nozze: foto

Il viaggio in Kenya volge quasi al termine: i due, una volta a Milano si dedicheranno ai preparativi per i fiori d’arancio

La 28enne e il 29enne sono una coppia dal 2018: il 30 marzo 2023 sono diventati genitori di Cesare

Sono state festività da sogno, trascorse in Africa, in Kenya. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza vivono gli ultimi giorni della loro vacanza da sogno con il figlio di 1 anno Cesare. Stanno per tornare a Milano. In attesa delle nozze, si divertono un mondo. Sul social, dove hanno già raccontato molto del loro viaggio, safari compreso, pubblicano un nuovo post in cui si fanno ammirare in costume sulla spiaggia paradisiaca. Innamorati, la 28enne e il 29enne si lasciano andare, mostrando tutto il sentimento che li unisce. “Mom and dad in Kenya, 2025”, scrivono.

La vacanza da sogno di Aurora Ramazzotti e il suo Goffredo in Africa col figlio di 1 anno continua in attesa delle nozze

Coppia dal 2018, Aury e Goffredo convivono da tempo a Milano. Il 30 marzo 2023 è nato il loro piccolino, recentemente hanno anche cambiato casa, ristrutturandone una più grande della precedente.

Il viaggio in Kenya volge quasi al termine: i due, una volta a Milano si dedicheranno ai preparativi per i fiori d’arancio

I due in spiaggia in costume mostrano tutto il loro amore

Cesare è il centro delle loro vite, mai lo avrebbero lasciato ai nonni per Capodanno: hanno voluto volare via dall’Italia insieme al figlioletto. Ospiti in villa di alcuni amici, i due si sono organizzati splendidamente e il bimbo è stato perfettamente a suo agio con i genitori, regalandosi, anche, grazie a mamma e papà, il primo bagno del 2025 al caldo.

La 28enne e il 29enne sono una coppia dal 2018: il 30 marzo 2023 sono diventati genitori di Cesare

La Ramazzotti presto metterà la fede. Cerza le ha chiesto di sposarlo a fine novembre a Londra, dove i due si erano conosciuti grazie all’amica comune Sara Daniele. Lei entusiasta ha detto di sì. Non ha ancora reso nota la data delle nozze, ma c’è già chi ipotizza possano arrivare questa primavera o al massimo in autunno 2025: si vedrà. I preparativi, in tal caso, diventerebbero imminenti…