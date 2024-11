''Non posso alzare le braccia'': Aurora Ramazzotti sceglie il look per l'evento, ma ha un problema col seno piccolo, guarda

La 27enne lo adora e vorrebbe mettere questo per uscire, però l'incidente è dietro l'angolo

Non è la prima volta che lamenta il problema, lei chiama la mise da ‘gatta miao’

“Vado a un evento stasera”, annuncia Aurora Ramazzotti nelle sue storie sul social. La 27enne decide di far vedere le mise scelte ai follower. Prova quella che definisce da “gatta miao”, vorrebbe indossare una tuta in lycra aderentissima con il top a fascia. Ma c’è un problema…. “Non posso alzare le braccia”, sottolinea. Il look per l’evento potrebbe causarle un guaio a causa del seno piccolo…

''Non posso alzare le braccia'': Aurora Ramazzotti sceglie il look per l'evento, ma ha un problema col seno piccolo

Aury si fa vedere con il capo addosso. E spiega: “Ci sono due problemi, il primo è che una cosa così è fatta per persone come me, ovvero senza tette. Perché una persona che ha un ‘balconage’ più pronunciato… Non è comodo. D’altro canto se uno non ha una tetta media per sostenerlo, il rischio è che…”. La Ramazzotti alza le braccia e la tuta si abbassa di colpo, lasciandola a seno scoperto.

“Non alzare le braccia”, sottolinea ancora la ragazza. Sulla clip a corredo scrive: “Non si possono alzare le braccia per nessuna ragione al mondo”. Tra l’altro, il secondo problema di cui parla è che ha paura le venga il ciclo, se dovesse arrivare, non si sentirebbe a suo agio, in quanto la tutina è veramente una seconda pelle addosso. C’è però da dire che la porterebbe con una giacca black over sopra e ai piedi scarpe con tacco medio. Chissà se alla fine oserà o meno, nonostante il seno piccolo…