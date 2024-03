La 47enne posa insieme alla figlia 27enne sulla cover di Tings Magazine

Le due intervistate si raccontano e parlano del loro periodo ‘americano’: era il 2002

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker posano insieme in copertina. Per Tings Magazine adottano un nude look ‘vedo non vedo’. La 27enne e la 47enne sono sensuali e accattivanti. Intervistate, al giornale ricordano quando vivevano a Los Angeles. “Avevamo una villa sulle colline”, confidano.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker insieme in copertina, ricordano quando vivevano a Los Angeles: ''Avevamo la villa sulle colline''. La 47enne posa insieme alla figlia 27enne sulla cover di Tings Magazine

Michelle era da poco diventata mamma della primogenita. “Quando eri piccola io sono andata a Los Angeles per lavoro”, sottolinea la svizzera guardando Aury. “Ci piace davvero Los Angeles”, le fa eco la ragazza. “E’ stato bello”, precisa ancora la madre. “Davvero figo”, prosegue la figlia di Eros Ramazzotti. E aggiunge: “Avevamo la villa sulle colline. Io andavo a scuola, alla scuola americana. Mi piaceva tantissimo”. “Era la Berkley Hall School”, spiega la madre.

La conversazione continua. Michelle rammenta ancora: “Andavamo da Whole Foods (catena di supermercati biologici molto costosi, ndr)”. Aurora col sorriso precisa ironica: “Spendevamo 300 dollari per un paio di cavoli… ma l’abbiamo amato”.

Le due intervistate si raccontano e parlano del loro periodo ‘americano’: era il 2002

Michelle era andata a Los Angeles per entrare nel cast del film Matrix Reloaded. “Avevo deciso di andare a Los Angeles perché volevo fare a tutti i costi cinema, ho iniziato a fare dei provini negli Stati Uniti e piacqui ai due registi di Matrix Andy e Larry Wachowsk”, aveva confidato in passato. Nel 2002, del resto, si era separata da Ramazzotti dopo 4 anni di matrimonio e tre di fidanzamento. Aveva portato Aurora con sé: un breve parentesi per poi tornare in Italia e diventare negli anni una delle regine della tv.

Michelle e Aurora sulla nuova copertina di Tings Magazine sono fotografate da Justin Campbell. Per il look si sono affidate a Giorgio Branduardi. Indossano slip dress in pizzo nero firmati Alberta Ferretti. Il make-up naturale è stato curato da Giusi Mertoli e acconciature con capelli sciolti realizzate dall'hairstylist Giannandrea.