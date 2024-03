Il 33enne a La Vita in Diretta svela di avere avuto alcune gravi difficoltà subito dopo il debutto in tv

Ora ha ritrovato la giusta serenità grazie anche alla vicinanza della fidanzata Giulia Salemi

A La Vita in Diretta si parla di personaggi noti che decidono di prendersi uno stop dai riflettori per salvaguardare la propria salute mentale. Pierpaolo Pretelli, ospite in studio, si apre. L’ex velino racconta ad Alberto Matano il suo periodo ‘down’ e le crisi di panico avute. “Dopo Striscia la Notizia facevo il cameriere per arrotondare”, rammenta.

''Dopo Striscia la Notizia facevo il cameriere per arrotondare'': l'ex velino Pierpaolo Pretelli racconta il periodo 'down' e le crisi di panico

Il 33enne nato a Maratea ora è tornato alla giusta serenità, grazie anche al legame con la fidanzata Giulia Salemi, con cui sta insieme da tre anni. “Adesso sono più maturo, però c'è stata una fase dopo Striscia la Notizia, dopo questo periodo di visibilità, in cui facevo il cameriere di giorno e la sera lavoravo per arrotondare”, spiega Pierpaolo.

Già padre di Leonardo, avuto da Ariadna Romero il 18 luglio 2017, Pretelli aveva grandi difficoltà: “Riuscivo a vedere poco mio figlio. Quella situazione mi ha portato un down incredibile, ho avuto anche io crisi di panico. Il problema è che tu, autonomamente, non riesci a capire che in quel momento hai un attacco di panico e hai bisogno di avere persone al tuo fianco che ti facciano capire il periodo oscuro che stai vivendo e che ti aiutino a uscirne”, svela.

Il 33enne a La Vita in Diretta svela di ave avuto alcune gravi difficoltà subito dopo il debutto in tv

Fortunatamente il modello e personaggio televisivo è riuscito a venirne fuori nel migliore dei modi. Oggi è grato della sua stabilità, anche economica. Il figlio vive a Miami con la madre, legata a Julio Iglesias Jr.: lui appena può vola negli Usa per stargli accanto.