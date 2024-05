Per Alessandra Celentano Mara Maionchi avrebbe fatto bene a dire a un giovane Tiziano Ferro di dimagrire: le sue parole

La 57enne, professoressa integerrima di Amici, dice la sua sulla questione

Alessandra Celentano dice la sua su una questione spinosa. Per la 57enne, professoressa integerrima di Amici, Mara Maionchi avrebbe fatto bene a dire a un giovane Tiziano Ferro di dimagrire. Lo sottolinea a Chi, presentando il suo libro, Chiamatemi Maestra.

Secondo un articolo di Mow Mag la discografica avrebbe esortato l’artista di Latina a perdere peso all’inizio della sua carriera. Anche il marito dell’83enne, Alberto Salerno, suo braccio destro nel lavoro, ha confermato: “Pesava 111 chili e gli ho detto che doveva dimagrire perché a vent'anni non poteva pesare così tanto. Era una situazione malata. Lo abbiamo portato anche da un dietologo, un professore di primo livello che lo ha aiutato e poi lui si è messo anche a dieta. Al di là del lavoro era una cosa che lui doveva fare per sé stesso e pesare 111 chili non andava bene, io l'ho fatto per la sua salute”.

La Celentano non ha timore di generare un’altra polemica. La giornalista del settimanale le chiede: “Che cosa ha pensato di Mara Maionchi, che aveva det-to a un giovane Tiziano Ferro di dimagrire?”. Lei replica: “Ho pensato che lei stesse facendo il bene del ragazzo in quel momento: se devi fare l’artista devi curare tutto, non solo la voce o l’arrangiamento, sei tu in prima linea e, come ho detto, devi mirare alla perfezione. E poi è una questione di salute. Senza contare che il mondo dello spettacolo è duro: i ragazzi oggi pensano di fare tre video su TikTok e di essere arrivati”.

La ex ballerina sui social aggiunge: “Magari sì, arriva la popolarità, arriva la ricchezza, arriva il successo (e poi non sono così tanti quelli che ci riescono con tre video su TikTok, la famosa eccezione...). Ma se vuoi fare qualcosa di spessore, la gavetta ci vuole, altrimenti non hai la consapevolezza di chi sei. Se arrivi subito al successo, altrettanto in fretta rischi di cadere, abbiamo visto tante derive depressive”.