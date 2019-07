Aurora Ramazzotti, 22 anni, per il momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulla separazione del padre Eros Ramazzotti, 55, dalla moglie Marica Pellegrinelli, 31. La ragazza però sul social ha pubblicato uno scatto in cui sfoggia l'abito indossato al matrimonio della madre Michelle Hunziker, 42, con Tomaso Trussardi, 36. Un vestito che le suscita bellissimi ricordi, come scrive lei stessa su Instagram.

Aurora Ramazzotti ha tirato fuori dall'armadio l'abito indossato al matrimonio di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Lo ha voluto indossare di nuovo e nella foto appare felice e sorridente. A corredo dello scatto si legge: "Ho ripescato questo vestito di Trussardi che porta bellissimi ricordi". Per Aury quel giorno di ottobre di cinque anni fa è stato davvero speciale e ne serba un bellissimo ricordo, come lei stessa confida ai tanti follower che la seguono su Instagram.

I fan di Aurora Ramazzotti apprezzano e le fanno i complimenti: "Sei sempre bellissima e la cosa che amo di te e di tua mamma è la vostra spontaneità e la gioia che esprimete. Mi fate sorridere e trasmettete belle sensazioni", si legge tra i commenti. E c'è anche chi pensa a Eros Ramazzotti e al delicato momento che sta vivendo: "Sei la figlia che vorrei - le parole di un'ammiratrice - Buona vita Aury... stai vicino al tuo papà come sai fare tu".

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 15/7/2019.