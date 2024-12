Aurora Ramazzotti per le feste vola in Kenya a casa dei genitori del compagno Goffredo Cerza

Vacanze di Natale in Africa per la figlia di Michelle Hunziker e Goffredo Cerza

La coppia alloggia nella casa di proprietà della famiglia di Goffredo

Vacanze di Natale al caldo per Aurora Ramazzotti: la figlia di Eros e Michelle Hunziker è volata in Kenya insieme al compagno Goffredo Cerza e al figlio Cesare, nato il 30 marzo del 2023.

Aurora e Giffredo in Kenya

Niente neve o cene in famiglia a Milano, quest'anno Aurora e Goffredo sono ospiti dei suoceri. I genitori di Goffredo, Francesca e Fabio hanno una casa a Watamu a nord di Mombasa. E' la prima volta in Africa per il piccolo Cesare e il compagno di Aurora confessa di aver portato un trolley pieno solo di medicine per ogni evenienza. Ad occuparsi del piccolo saranno anche i nonni paterni in questi giorni di festa. Aurora e Goffredo vivono a Milano, mentre i Cerza abitano a Roma: la vacanza in Kenya quindi è un'occasione per godersi appieno il bambino tutti insieme.

Il cmnpagno della Ramazzotti ha spiegato che alloggeranno dai genitori

La figlia di Michelle chiude l'anno in bikini

Al ritorno dalle ferie natalizie, la coppia inizierà i preparativi per le nozze. Qualche mese fa, infatti, Goffredo ha fatto la proposta ad Aury e adesso è il momento di organizzare i fior d'arancio.