Aurora Ramazzotti mostra la sua nuova casa milanese: dal soggiorno alla cabina armadio, ecco tutte le immagini

La 27enne ha fatto tutto da sola, aiutata dal compagno Goffredo: ne è molto orgogliosa

Svela ogni camera, facendo vedere il prima e il dopo, con i mobili montati

Aurora Ramazzotti in un reel pubblicato sul suo profilo Instagram svela finalmente la nuova casa milanese in cui ha da poco traslocato insieme al compagno Goffredo Cerza e il figlioletto Cesare Augusto, un anno e 7 mesi. La 27enne mostra ogni stanza dell’abitazione, fiera del risultato finale. Non si è rivolta a un interior designer, ha fatto da sola: ne è molto fiera.

Aurora Ramazzotti mostra la sua nuova casa milanese: dal soggiorno alla cabina armadio

L’appartamento voluto da Aury è composto da salotto, sala da pranzo, camera padronale, camera del figlio, una piccola cabina armadio, la cucina, uno studio (che all’occorrenza può trasformarsi nella stanza di un eventuale secondo pargolo), un terrazzo e un angolo per la musica, con tanto di pianoforte e chitarra dentro. E’ davvero tutto molto spazioso e caldo.

La 27enne ha fatto tutto da sola: è fiera del salotto

Aury ha optato per colori forti, come ad esempio il vinaccia. Ha anche voluto carte da parati, tornate in auge ultimamente. “Questo è l’ingresso alla mia maison, nonché l’unica stanza che sono riuscita a completare, però sono molto fiera, soprattutto del colore che go scelto. Incredibile quanta differenza possa fare semplicemente un colore”, racconta la Ramazzotti, mostrando il suo salotto.

L'angolo della musica, con pianoforte e chitarra

La camera da letto padronale

La sala da pranzo

Arriva il momento dell’angolo musica, “sperando che Cesare voglia imparare a suonare”, puntualizza la ragazza rivelandolo ai follower.

La 'Cesarino room' con il letto basso stile Montessori

Il terrazzo

L'angolo guardaroba

Le cose preferite della sua camera da letto sono “la carta da parati e il comodino cromato”. Per il resto è classica ed essenziale. Su un cassettone ci sono tutti i trucchi di Aurora e su una parete un grande specchio per osservare attentamente i look prima di uscire.

Lo studio del compagno Goffredo Cerza

La Ramazzotti è molto contenta di aver scelto pezzi particolari, come un semaforo per i treni. E tantissime lampade. C’è un ‘gallery wall’ che pare sia piaciuto a tutti e per cui ha ricevuto tanti complimenti. La “Cesarino room” ha un letto basso, stile Montessori, così che il bimbo non rischi di cadere giù. C’è un peluche assai singolare, lo ha regalato al nipote Michelle Hunziker. E’ un orsetto a cui, se schiacci la pancia, parte addirittura la vicina della nonna. La showgirl svizzera 47enne è pazza del bimbo.

La ragazza è contentissima del risultato finale

“Lo studio per ora è il laboratorio di Goffredo che ha deciso di darsi al DIY (do it yourself) e per fare lo sgabuzzino”, confida ancora Aurora, prima su ringraziare i fan per aver guardato il suo video.