Aurora Ramazzotti prima tintarella della stagione in costume: foto

Aurora Ramazzotti si mette in bikini e si regala la prima tintarella della stagione in costume. Sul social posa accanto al fidanzato Goffredo Cerza, anche lui in boxer da mare. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e l’ingegnere mostrano i fisici tonici e scolpiti, merito dei tanti allenamenti. La 25enne, però, quando deve commentare il suo colorito attuale, ammette un po’ sconfortata: “Mozzarella”. E’ ancora bianchissima.

“Primo sole”, scrive Goffredo condividendo uno scatto in cui è seduto con la sua ragazza: lei si gode i raggi caldi che le illuminano il volto, lui, addominali in primo piano, le accarezza con le labbra la spalla.

In altre due immagini pubblicate via Instagram, Aury in piedi abbraccia Cerza che rapito sta con gli occhi chiusi o guarda lontano: sono giovani, belli e innamorati e ora desiderano abbronzarsi un po’, per prepararsi all’estate al meglio.

Insieme da 5 anni, Aury e Goffredo hanno cominciato il 2022 con una vacanza alle Maldive insieme a Eros. Tornati, hanno perso il colorito e ora devono rimettersi al sole. La Ramazzotti indossa nuovamente il suo look balneare: slip sgambati e micro top. Non vede l’ora di poter andare al mare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/5/2022.