Aurora Ramazzotti pubblica foto completamente nuda: ''Felice di causare indignazione''

La 26enne ha condiviso uno scatto in cui appare mentre fa la doccia come mamma l’ha fatta

Sapeva che l’immagine avrebbe attirato critiche e polemiche, ma non le importa, anzi

Aurora Ramazzotti ha postato sul social una sua foto completamente nuda. Prima di farlo ha riflettuto per un istante sull’opportunità di condividere pubblicamente un’immagine che sapeva avrebbe attirato critiche da molte persone.

La 26enne, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha però rapidamente concluso che era assolutamente il caso di procedere con l’upload dello scatto, che la ritrae mentre fa una doccia in giardino nella casa affittata in Sardegna per l’estate.

Aurora Ramazzotti, 26 anni, ha condiviso questa foto completamente nuda

E’ come mamma l’ha fatta, di profilo. Le sue generose forme post parto sono accompagnate da uno sguardo fiero che punta dritto in camera.

Poco dopo la pubblicazione, Aurora ha voluto sottolineare di aver coscientemente postato l’immagine, consapevole della reazione che avrebbe generato.

Accanto alla foto di un suo broncio condivisa nelle Stories di Instagram, Aury ha scritto: “I 0,3 secondi di stallo dedicati all’inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace benché fastidioso dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una min**ia”.

Aurora è diventata mamma per la prima volta lo scorso 30 marzo, quando è venuto al mondo in una clinica svizzera il figlio Cesare, frutto dell’amore con il compagno Goffredo Cerza, insieme a cui sta trascorrendo una lunga vacanza in Sardegna in queste settimane.