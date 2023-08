Jimmy Ghione e l’ex moglie accompagnano il bellissimo figlio 18enne in California per l’inizio del college: foto

Gabriele Ghione studierà business alla University of Southern California

Mamma e papà, non più una coppia, sono entrambi orgogliosissimi

Il figlio di Jimmy Ghione ha iniziato l’università in un prestigioso istituto degli Stati Uniti.

Gabriele Ghione, primogenito dell’inviato di ‘Striscia la Notizia’ e dell’ex moglie Tania Paganoni, è stato preso alla Business School della University of Southern California.

Gabriele Ghione durante la cerimonia di inizio del corso alla Business School

Entrambi i genitori non potrebbero essere più felici e lo hanno accompagnato sulla West Coast degli USA per salutarlo in vista dell’inizio dell’anno accademico.

Postando alcune immagini in cui appare fiero vicino al figlio 18enne, Jimmy ha scritto su Instagram: “Inizia la nuova avventura di Gabriele alla USC, una delle università più prestigiose degli Stati Uniti. Grazie a tutti per i complimenti, ci tenevo a sottolineare che sono molto orgoglioso di mio figlio”.

Gabriele con mamma Tania Paganoni

“Riuscire ad entrare in certi College americani è davvero difficile, lui si è sempre impegnato tantissimo e grazie ai suoi sacrifici ed ai suoi voti ha ottenuto anche una borsa di studio. Ritengo che le università italiane siano ottime, ma mio figlio ha preferito un’esperienza all’estero. In bocca al lupo per il tuo primo giorno”, ha aggiunto.

Jimmy Ghione, 58 anni, insieme al figlio Gabriele, 18

Mamma Tania ha invece scritto: “Il compito di una madre è insegnare ai propri figli a cavarsela senza di lei. La parte più difficile è accettare il successo”.

Ghione Senior e la Paganoni sono stati sposati dal 2003 al 2016. Oltre a Gabriele, nato nel 2005, hanno avuto Federico, venuto al mondo nel 2010. Oggi Jimmy è legato all’attrice russa Daria Baykalova.