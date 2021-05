Aurora Ramazzotti: 'Altro che raccomandata! Mio padre non voleva lavorassi in tv'

Aurora Ramazzotti si mette simpaticamente a nudo davanti alle domande ‘scomode’ di Federico Pecchia e Davide Damiani. Ospite della prima puntata del podcast "Tecchepigli?", la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti rivela: “Altro che raccomandata! Mio padre non voleva che lavorassi in tv”. Non aveva la sua approvazione.

In molti l’hanno sempre accusata di essere una raccomandata. “Hanno iniziato a dirmelo quando ho iniziato a lavorare - racconta - Finito il liceo dovevo andare a Londra, poi non mi hanno preso all’università e nello stesso momento mi è arrivata la proposta per il Daily di X Factor. Ho colto la palla al balzo e l’ho fatto per tre anni”.

E’ stata subito additata da molti hater che si sono scatenati: “Sapevo che sarebbe successo, la gente pensa che i miei genitori mi abbiano spinto, la percezione delle persone è sempre sfalsata, in verità mia madre è stata sempre di supporto, ma mio padre, ad esempio, non voleva facessi tv, voleva che studiassi. Quando l’ho detto a lui sapevo che non avrebbe approvato del tutto, perché non ero ancora pronta, fortunatamente ho un carattere molto forte e ho deciso”.

“Nessuno ha telefonato per raccomandarmi, né mia madre né tantomeno mio padre - chiarisce ancora la Ramazzotti - Qualcuno nella produzione ha visto come usavo i social, si è convinto, mi ha chiamato e mi hanno preso. E’ un errore di termine, è chiaro però che io fossi più in vista perché nata in quella famiglia. Ma ho sempre respirato quest’aria di intrattenimento sin da bambina. Non è certo colpa mia che fossi nata in quella famiglia. Ero piccola, era la prima esperienza e dovevo ancora imparare…”.

“Lì ho deciso che avrei fatto questo lavoro - rivela - Ancora adesso mi criticano, non sul mio profilo, dove ho il mio pubblico, ma se leggi i commenti sotto i miei articoli… C’è di tutto, ma non puoi piacere a tutti. E poi il settore è difficile per tutti, anche chi inizialmente viene preso perché è nato in questo ambiente”.

Quando andava a scuola, invece, accadeva il contrario. “A scuola avveniva il processo inverso. Per evitare di essere accusati di fare favoritismi, non mi facevano fare determinate cose. Facevo tutti gli anni il provino per la recita e non mi hanno mai fatto fare la parte principale…”.

Aurora adesso studia per essere sempre più pronta per il mondo dello showbiz: “Sto studiando in un’accademia di musica e recitazione, lo faccio perché è importante, se vuoi lavorare nel settore, avere più competenze. Sto lavorando a un sacco di progetti ma non li dico perché sono scaramantica. Oggi non c’è più una distinzione tra chi fa una cosa o l’altra nell’intrattenimento, per questo ho deciso di frequentare questa accademia. Ho sempre avuto la passione della musica, non sono un tipo da ansia da prestazione, non ho paura a parlare davanti la gente, ma se devo cantare divento un’altra: ho proprio timore, paura. Frequento la scuola per vincere questa cosa, così da poterlo fare pure in un contesto lavorativo. La stessa cosa vale per la recitazione. Non mi vedo però cantante o attrice in futuro”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/5/2021.