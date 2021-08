'Ballando' dopo Todaro perde un altro pezzo, una famosa ballerina è incinta: ecco chi è

Ballando con le stelle perde un altro pezzo dopo l’addio di Raimondo Todaro, una famosa ballerina del talent show firmato da Milly Carlucci è incinta. L’annuncio arriva a sorpresa sul social, con tanto di foto col pancione esplosivo: Veera Kinnunen aspetta il primo figlio dal fidanzato Salvatore Mingoia.

“Difficile mantenere il segreto”, sottolinea la bella bionda, danzatrice professionista da anni nel programma di Rai Uno, che mostra il ventre arrotondato felice. Il compagno glielo bacia con amore: la coppia è al settimo cielo.

“Aspettandoti. E’ stato difficile mantenere il segreto. Specialmente per la nonna e la zia Anastasia Kuzmina”, scrive la ballerina. E subito aggiuge: “Queste foto sono state fatte settimane fa, quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia”.

La ballerina è stata immediatamente sommersa dagli auguri, con tanto di commenti estasiati per la splendida notizia della cicogna in arrivo: Samanta Togni, Alessandra Tripoli, Tinna Hoffman, Samuel Peron, Raimondo Todaro, Selvaggia Lucarelli sono stati tutti entusiasti per la sua gravidanza.

Veera Kinnunen, 35 anni, e Salvatore Mingoia, 28 anni, sono una coppia da circa un anno: stanno insieme da maggio 2020. Classe 1993, il ragazzo è uno sportivo, un judoka. La svedese di origine finlandese è stata fidanzata per più di dieci anni con il collega ballerino Stefano Oradei, nel 2019 è arrivata la rottura a causa della passione appena nata con il calciatore argentino Dani Osvaldo, conosciuto durante Ballando, la storia, però, è durata solo qualche mese. Poi, grazie al nuovo amore, ecco arrivare la felicità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/8/2021.