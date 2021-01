Riconoscete questo bambino di 5 anni? Oggi è un famoso conduttore

Faccia da incorreggibile scugnizzo e sguardo birichino: chi è questo bel bambino di 5 anni che guarda l’obiettivo della fotocamera con un bel sorriso sul volto? Oggi è un famoso conduttore, ex ballerino di Amici: ha 31 anni ed è amatissimo dal pubblico per la sua incontenibile simpatia e il suo innegabile fascino. Attira molte attenzioni su di sé, anche se ultimamente non vuole più essere al centro del gossip: lui è Stefano De Martino.

Ex fidanzato di Emma Marrone, ex marito di Belen Rodriguez, padre di Santiago, 7 anni, il napoletano condivide con i fan una foto in cui è immortalato quando era ancora un bimbo, ignaro del suo futuro. "Dall’espressione potrete capire che questa foto ritrae l’esatto momento in cui mi dissero: ‘Se fai il bravo tra 25 anni, 4 mesi, 5 giorni, 1 ora e 49 minuti condurrai per la seconda volta un programma televisivo intitolato STASERA TUTTO È POSSIBILE’”, scrive.

Da piccolo Stefano non sapeva ancora cosa sarebbe accaduto nella sua esistenza. Ha lavorato tanto, è riuscito a costruire pezzo per pezzo il suo vissuto. E’ ancora giovane, ma ha già fatto molta strada. Ieri il suo show su Rai Due, quello del quale è al timone per il secondo anno consecutivo, ha registrato ascolti top. Per “Stasera tutto è possibile” c’è stato il miglior esordio di sempre con 2 milioni 573mila spettatori, pari al 12,1 per cento di share. De Martino ha fatto meglio pure di Amadeus, che lo ha condotto per ben quattro edizioni.

Stefano De Martino guarda avanti, senza mai scordare quel bambino di 5 anni con gli occhi vivi e intelligenti, quel ragazzino a cui Santi, il suo adorato figlioletto, tanto somiglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/1/2021.