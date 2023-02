Barbara d'Urso: ''Esco con Flavio Briatore, avevo un pregiudizio invece è un uomo interessante''

La conduttrice 65enne ammette di frequentare l’imprenditore 72enne

Barbara d’Urso non ha problemi ad ammetterlo. “Esco con Flavio Briatore”, svela al Corriere della Sera. La conduttrice 65enne, finita nel vortice del gossip perché avvistata con l’imprenditore 72enne, confida: “Avevo un pregiudizio su di lui, invece è un uomo interessante”. Da quel che emerge, però, i due sarebbero soltanto buoni amici, anche se mai dire mai.

I rumor su Carmelita e l’ex marito di Elisabetta Gregoraci si erano fatti insistenti ultimamente, la d’Urso prova a mettere un punto. Quando le si domanda se sia vero che stia uscendo con Briatore, conferma: “Siamo usciti un po’ di volte con altri amici. Da soli? Non me lo ricordo. L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro”.

Se nascesse una relazione, sarebbero senz’altro “la coppia dell’anno”. Barbara commenta: “Io ho detrattori a prescindere che detraggono anche se dico che c’è il sole; ho detrattori che detraggono perché gli sto antipatica ed è giusto così; e ho detrattori che detraggono inutilmente e che, quando l’anno scorso è uscita la notizia del teatro, hanno scritto: ‘cacciata a calci da Mediaset’. E, invece, come vedete, sono a Mediaset”.

Già, il teatro: la presentatrice dal 14 febbraio in poi sarà impegnata in una tournée con “Taxi a due piazze”. Ha voluto fortemente anche la direzione artistica dello spettacolo in cui sarà protagonista, diretta da Chiara Noschese. “Perché? - spiega Barbara - Semplice: perché sono una pazza. E perché ho liberi il sabato e la domenica, oltre che le sere per provare. A dire il vero, la sera esco sempre a cena o vado in balera. Da Natale, però, non esco: la mattina, fino alle 13,30 provo con il cast, poi entro nel loop della diretta, dell’informazione e, dopo, vado a casa e recupero, da sola, le prove che mi sono persa nel pomeriggio. Mi muove la passione: quella di stupire gli altri e me stessa. Ogni giorno, io mi devo sfidare”.