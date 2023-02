Le chiedono quando farà dei figli, Federica Pellegrini fa trapelare irritazione: le sue parole

La Divina trova la domanda abbastanza pesante e ripetitiva

Federica Pellegrini via social, rispondendo alle domande dei fan, non riesce a nascondere il fastidio. In tanti le chiedono quando farà dei figli e così diventerà mamma, la Divina replica a tono e fa trapelare tutta la sua irritazione. “Sto cominciando a trovarlo pesante”, confida, riferendosi al quesito dei follower.

La campionessa di nuoto 34enne lo scorso 27 agosto si è unita in matrimonio con Matteo Giunta. Sono molti quelli che desidererebbero già vederla col pancione della dolce attesa, Federica però a proposito dice la sua.

La Pellegrini mostra insofferenza e ribatte alla domanda, che trova invadente e indelicata. “Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua - esordisce la sportiva - E la sto cominciando a trovare un po' pesante”.

Federica chiarisce: “La trovo pesante non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque”.

La campionessa olimpica è felice e appagata: i pargoli, se arriveranno, completeranno la sua unione con Matteo. Ma non è la maternità che rende una donna tale: lei lo sottolinea senza avere dubbi in merito.