''E' una perfezionista'': le immagini di Barbara d'Urso che si allena negli studi Rai per 'Ballando' di questo sabato, guarda

La Vita in Diretta fa vedere la conduttrice in sala prove insieme al danzatore che l'affiancherà

Alberto Matano si collega con Milly Carlucci e annuncia un’esclusiva ‘choc gold’

Dopo tanti anni a Mediaset, ora si prende il centro dei riflettori in Rai. A La Vita in Diretta Alberto Matano mostra le immagini di Barbara d’Urso che si allena negli studi per Ballando con le Stelle di questo sabato, in onda domani, 5 ottobre, in prima serata sulla rete ammiraglia. Il giornalista si collega con Milly Carlucci e annuncia un’esclusiva ‘choc gold’. “E’ una perfezionista”, sottolinea la 70enne parlando della collega 67enne.

''E' una perfezionista'': le immagini di Barbara d'Urso che si allena negli studi Rai per 'Ballando' di questo sabato

Carmelita sarà “ballerina per una notte” nel popolarissimo dancing show. Ieri è arrivata lì per cominciare a provare e prepararsi al meglio. Matano a Milly dice: “Oggi per te ho una notizia bomba. Cosa ho? Guarda ti dico solo che è una notizia choc gold, col cuore ti voglio fare vedere questo filmato”.

Sullo schermo parte il filmato in cui si vede Barbara impegnatissima insieme al suo danzatore. La Carlucci commenta entusiasta: “La vedremo sabato sera su questa pista dove sono ora io, proprio su questa stellina centrale ci sarà lei in un ballo sensualissimo, Matano preparati. Lei è una perfezionista fino al midollo delle sue ossa, sta provando e riprovando, non c’è nulla lasciato al caso. Arriverà preparatissima, poi ci sarà la sua intervista, la spieremo nei suoi allenamenti. Veramente ci godremo pezzo per pezzo tutto il suo percorso a Ballando con le Stelle”.

“Vedrete che ci saranno tante sorprese. Perché oltre alla d’Urso poi sabato ci sarà Ballando on the road con tutti i talenti italiani e i migliori verranno in serale. Anche quella sarà una bella emozione. Vi aspetto con i 13 concorrenti e con la d’Urso”, conclude la presentatrice.