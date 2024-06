Lo rivela sul palco davanti a un mare di gente a Francesco Facchinetti

La diretta va in onda proprio su quella TeleSud dove pareva dovesse approdare. Lei, poche ore dopo il rumor, pareva aver smentito l’indiscrezione. Eppure sul palco a Francesco Facchinetti pare dire proprio il contrario. Barbara d’Urso annuncia il suo ritorno in tv, lo fa mentre conduce col dj e manager la festa per la promozione delle squadre di basket e calcio del Trapani rispettivamente in serie A1 e C.

''Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando, non quello di prima'': Barbara d'Urso annuncia il suo ritorno in tv

La presentatrice 67enne poche ore prima dell’evento nelle sue storie aveva fatto sapere: “Felice di condurre la festa per la promozione in serie A1 del Trapani Shark e in serie C del Trapani Calcio”. In un post scriptum aveva però chiarito: “Le recenti parole del presidente Valerio Antonini, che ringrazio per la stima dimostratami, possono essere interpretate in maniera errata. Ha raccontato in un’intervista di avermi chiesto una collaborazione con TeleSud, tv di sua proprietà ed in rapida espansione e io ne sono onorata. Sebbene non veda, almeno nel breve termine, la possibilità che questo progetto possa concretizzarsi a causa di vari impegni che avrò nel prossimo futuro, non prevederebbe, comunque, in alcun modo la mia presenza in video”.

Mentre è sul palco Facchinetti prova a far sbottonare Carmelita su dove lavorerà nuovamente in tv: “Allora, adesso facciamo un po’ di domande per far partire delle Ansa subito. Dove ti vedremo in televisione? Qui lo vogliono sapere tutti”. Barbara confessa: “Mi vedrete presto, ma su un altro numero del telecomando. Non quello di prima, è un altro numero. Sai che il telecomando è lungo". Facchinetti allora prova a saperne di più e incalza: “Segnatevelo giornalisti. Cioè? L’uno? Ti rivedremo sul primo?". Barbara ironizza: “Ciao, ti lascio qui sul palco". Non dice altro.

L’agente di Barbara, Lucio Presta, lo scorso mese aveva lasciato trapelare qualcosa a tal proposito. “Questa è una storia un po’ complicata. Però posso dire che presto, tra poco, ma molto poco sarà il tempo della d’Urso. Su quale rete la vedrete in futuro? Per questa domanda mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ma non per nulla di strano. Non rispondo perché in passato ad aver detto delle cose poi me la sono presa in saccoccia. Quindi adesso è meglio tacere e poi vedrete quando sarà il momento".