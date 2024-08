Barbara d'Urso mette all'asta i tantissimi vestiti usati a Mediaset e si mostra con un abito indossato 20 anni fa: ''Mi sta ancora uguale''

La conduttrice in un video su TikTok annuncia l’iniziativa benefica

La 67enne chiarisce: “Solo pagamenti elettronici: tutto sarà controllabile, fino all’ultimo euro”

Barbara d’Urso in un video su TikTok si fa vedere dai follower con uno dei suoi abiti iconici messi in tv. Annuncia l’iniziativa benefica che la vede protagonista. Ha deciso: mette all'asta i tantissimi vestiti usati a Mediaset e lo fa per una buona causa. Il capo che porta l’ha indossato 20 anni fa. La conduttrice 67enne sottolinea: “Mi sta ancora uguale!”.

Carmelita è spendida con il vestito rosso aderente con la scritta realizzata con gli Svarovski. “Ragazziiiii! Ricordate? Grande Fratello 4, anno 2005. Perché sono vestita così? Perché sto per condividere con voi una cosa molto bella che faccio, anzi facciamo, col cuore”, dice.

“Come voi sapete, poco più di un anno fa si è interrotto in maniera un po' brusca il mio rapporto con Mediaset che durava da tantissimi, tantissimi anni. Un'azienda che mi ha dato tanto, un'azienda alla quale ho dato veramente tutto il mio cuore. Il mio contratto, però, andava avanti fino al 31 dicembre, quindi io ho voluto e ho dovuto rispettare il contratto. All'inizio di gennaio, come è giusto che sia, l'azienda ha svuotato tutti i magazzini, i camerini con tutte le mie cose, anche le mie cose personali e quindi è partito un enorme tir carico di tutte le cose che erano nei miei camerini compresi tutti i miei vestiti e gli abiti che ho indossato in più di vent’anni”, continua Barbara.

“Ho pensato di usare la maggior parte di questi abiti per aiutare qualcuno. Sono abiti che ho indossato al Grande Fratello, alla Fattoria, a Un due tre stalla, a Reality Circus, a Domenica live, a Pomeriggio 5 durante quel periodo terribile del Covid nel quale io cercavo di tenervi informati, di farvi compagnia, di farvi sorridere. Ecco quegli abiti ho deciso di metterli a disposizione di Arimo, un'associazione molto seria nata nel 2003 che si occupa di aiutare le ragazze e i ragazzi fragili”, spiega la presentatrice.

“Come si possono acquistare queste cose? - prosegue la d’Urso - Ci saranno due giornate, saranno il 20 e 21 settembre in una location molto bella e spettacolare, si chiama i Bagni Misteriosi. Avverrà durante la settimana della moda. Prima ci sarà una vendita online sul sito dell'associazione Arimo e ci sarà anche una particolare, molto veloce e molto ristretta, asta. Cosa importante: per la tracciabilità di tutto quel che viene venduto, si potrà pagare solo con pagamenti elettronici. E ci sarà, ovviamente, una relazione di tutti i fondi che verranno raccolti che sarà pubblicata anche dall’associazione Arimo sul proprio sito. Quindi tutto sarà controllabile, fino all’ultimo euro. Questi fondi raccolti serviranno ad aiutare le ragazze ospitate nelle comunità di Arimo e anche le mamme ospitate nelle case mamma e bambino sempre di Arimo”.

Alla fine del video Barbara, scherzosa, fa notare che il suo fisico non è cambiato poi molto. Parlando con la cadenza romana esclama: “Oh, comunque, lo potete vedere tutti. So’ passati 20 anni, me sta ancora uguale, eh! Ciao”.