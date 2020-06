Barbara D'Urso in onda con il guanto dopo l'ustione alla mano: guarda

Barbara D’Urso va in onda con un guanto in pizzo nero, in pendant con l’abito che indossa, dopo la dolorosissima ustione alla mano. E’ energica e solare, nonostante l’incidente avuto, protagonista indiscussa dell’ultima puntata del suo “Live - Non è la D’Urso”.

Nei giorni scorsi aveva raccontato ai follower via social cosa le era accaduto. “Non vi avrei voluto raccontare questa cosa - aveva detto in un video - ma devo farlo perché domenica sarò in diretta e ve ne sareste accorti. Ho un'ustione di secondo grado alla mano, è stato un momento bello doloroso, sono sotto antidolorifici. Ma le cose brutte sono altre, guarirò…”.

VIDEO

La bella 63enne non si abbatte. In diretta indossa un elegante guanto di pizzo coordinato con il tubino nero. Mette in evidenza il fisico sensuale e poco le importa dell’ustione alla mano che le ha causato un bel po’ di problemi e della vistosa fasciatura che toglierà solo oggi, almeno stando a quel che ha svelato.

Nelle IG Stories, poco prima di essere in onda, la D’Urso in camerino si mette anche lo smalto sulla mano danneggiata. "Noi non demordiamo, mettiamo lo smalto anche con la mano così”, dice. Poi infila l’elegante guanto ed esclama: “Siete pronti per l'ultima puntata? Io sono pronta. Un po' mi dispiace ma tanto torniamo presto".

Una volta al “Live”, padrona di casa dello show, saluta il suo pubblico: “In questa edizione, sono accadute delle cose. Abbiamo iniziato il programma in un modo e a un certo punto il mondo si è fermato. Volevo dire grazie a tutti, al mio direttore generale e soprattutto al mio editore Pier Silvio Berlusconi che hanno voluto fortemente e amato fortemente Live - Non è la D'Urso. Mi sono stati vicini quando il mondo si è fermato. Ho scelto di continuare a stare qui, in diretta, eravamo pochissimi, cinque persone. Abbiamo continuato a informarvi, ad avere politici, medici, a cercare di capire insieme a voi quello che avremmo dovuto fare. Ho cercato di tenervi compagnia”. L’appuntamento è per la prossima stagione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/6/2020.