Barbara D'Urso, Natale al mare: ecco dov'è

Barbara D’Urso trascorre le vacanze di Natale al mare. La conduttrice in ferie si rilassa da sola in spiaggia. Sirenetta, posa durante una pausa relax al sole: è volata a sud della Toscana, nella sua casa a Capalbio, dove spesso trascorre anche parte dell’estate, quando è libera dagli impegni televisivi.

Tornerà in tv con i suoi programmi a partire dal 10 gennaio. In questa stagione Barbara ha lavorato senza sosta anche durante il lockdown: è andata sempre in onda. Per Natale ha detto stop e ha scelto il mare. In spiaggia cammina sulla sabbia a piedi scalzi e si sente libera: “Sono completamente sola! Amo il mare d’inverno, sono nata in un posto di mare…”.

La presentatrice 63enne aveva bisogno di rilassarsi e allontanarsi dai riflettori. “Noi torniamo con voi domenica 10 gennaio, il pomeriggio con Domenica Live, un'edizione grazie a voi davvero fortunata, torniamo il 10 con Live - Non è la D'Urso e l'11 con Pomeriggio Cinque”, ha detto salutando il suo pubblico domenica scorsa a Live - Non è la D’Urso. Poi ha aggiunto: “Buon Natale e buone feste, ma ricordatevi che anche in queste feste il mio cuore è prima dei miei due figli, ma subito dopo vostro”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/12/2020.