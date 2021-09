Barbara D'Urso, niente più trash a Pomeriggio 5: la conduttrice sobria e chic

Barbara D’Urso torna in onda su Canale 5 e offre un’immagine diversa di sé: niente più trash a Pomeriggio 5, la conduttrice è sobria e chic. La nuova edizione del contenitore di infotainment cambia registro come pure il look della presentatrice.

Carmelita indossa una camicetta in seta bianca, sotto pantaloni neri. La bella 64enne porta i capelli sciolti, leggermente ondulati, con la riga di lato, trucco minimal e grandi sorrisi, ma senza esagerare. Ha deciso di dare un taglio netto al passato e si vede. Pomeriggio 5 si adatta agli altri programmi di informazione Mediaset.

Prima di stravolgere tutto, la trasmissione era divisa in due parti: una dedicata alla cronaca e all’attualità, l’altra al gossip e alla cronaca rosa. Ora, proprio come il competitor su Rai Uno, La vita in diretta condotto da Alberto Matano, ha una scaletta diversa. Si parte sempre con la cronaca attraverso servizi e collegamenti esterni, poi, però, si passa a un ‘approfondimento’ di alcuni avvenimenti, con ospiti ‘analisti’, come li definisce lei. Il tutto in uno studio nuovo, pieno di led e più moderno.

I volti noti non sono più in poltrona, ma dietro a “scrivanie come nella tv americana”, sottolinea la D’Urso. Nella sua prima puntata, che raccoglie nella prima parte 1.4 milioni di spettatori con il 16,1% di share, nella seconda parte 1.3 milioni di spettatori con uno share pari al 14,3%, Barbara accoglie Hoara Borselli, Michele Cucuzza, Maurizio Belpietro, Candida Morvillo, Simona Branchetti e Klaus Davi, Rita Dalla Chiesa è in collegamento.

Toni smorzati, niente accavallamenti e un’immagine più misurata: del gossip non c’è traccia. Barbara si contiene, anche quando fa una gaffe che subito stempera. Pomeriggio 5 chiude con una ‘good news’ che diventerà, probabilmente, un appuntamento fisso di questa edizione. Niente toni sensazionalistici, niente più “col cuore”. La D’Urso pare un’altra e chissà se questo pagherà con gli ascolti e le farà recuperare il terreno perso in termini di share nell’ultima stagione tv.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/9/2021.