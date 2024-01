Barbara d'Urso aspettando il ritorno in tv nonna quasi a tempo pieno: foto tenerissime con la nipotina Matilde

“Io pazza di lei”, scrive sul social, dove condivide due scatti con la bimba

La conduttrice ama moltissimo la piccola avuta dal figlio maggiore Gianmauro, 36 anni, e Giulia

Barbara d’Urso al momento non rimpiange troppo i pomeriggi trascorsi in studio al lavoro. Aspettando il ritorno in tv, che secondo molti arriverà prestissimo, fa la nonna quasi a tempo pieno. Sul social la presentatrice condivide foto tenerissime con la nipotina Matilde. Ama moltissimo la piccola avuta dal figlio maggiore Gianmauro Berardi, 36 anni, chirurgo specializzato in trapianto degli organi, e Giulia.

Già appena tornata in Italia, dopo essere stata un mese a Londra a studiare l’inglese e poi qualche giorno in Francia, a Parigi, era corsa dalla bambina. Ora ha approfittato dei giorni a Roma, dove si esibiva a teatro con la commedia Taxi a 2 piazze, per trascorrere le sue ore libere insieme alla nipote. Negli scatti pubblicati è in un campo all’aria aperta insieme alla bambina. Sembrerebbe essere la campagna di Pescia Romana, una frazione del comune di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, dove la presentatrice ha una casa. “Vedi amore mio… Dietro ogni nuvola c’è sempre il sole… ( io pazza di lei)”, scrive. Aggiunge un cuore rosso a corredo delle sue parole.

Carmelita aveva rivelato di essere diventata nonna un anno fa a Verissimo. “Molti mesi fa è nata questa creatura. Sono riuscita a tenerlo nascosto, nessuno l’ha saputo. Avrei potuto anche solo mettere una manina. Non l’ho fatto perché questa è la nostra scelta ma è una cosa molto forte”, aveva detto. Adesso Matilde è nella sua vita costantemente. Barbara ora è partita alla volta di Avezzano, per proseguire la tournée a teatro, ma nelle sue storie sottolinea quanto già le manchi la nipotina adorata.