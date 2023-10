La conduttrice sa già che sarò tutto “bellissimo” con i suoi infiniti progetti

Debutta a teatro, a domande dirette sulla tv non risponde, ma…

Il 3 novembre debutta a Torino, al Teatro Alfieri, con “Taxi a due piazze”. Barbara d’Urso rompe di nuovo il silenzio con una nuova intervista a La Stampa, edizione della città in cui reciterà diretta da Chiara Noschese. Accetta di parlare, ma senza affrontare apertamente l’argomento tv. “Preferisce tacere”, sottolinea il quotidiano. La 66enne è ancora sotto contratto con Mediaset, che le ha tolto Pomeriggio 5: potrebbe incorrere in problemi legali. Lo sarà fino al 31 dicembre 2023. Poi, probabilmente, Carmelita, libera da ogni legame con l’azienda per cui ha lavorato negli ultimi 25 anni, si ‘sbottonerà’. La conduttrice parla comunque del suo futuro, che immagina “bellissimo”. Alla pensione proprio non pensa.

''Non è tempo per pensionarmi'': Barbara d'Urso rompe di nuovo il silenzio con una nuova intervista e parla del suo futuro

“La tournée era stata pensata per incastrarsi con gli impegni televisivi. Questo per dire che il teatro era importante anche prima, gli dedicavo tutto il tempo e l’impegno che potevo. E comunque ho moltissimo da fare”, sottolinea Barbara. Da anni prende lezioni di danza classica e moderna due volte la settimana. Ha anche altre passioni. “Penso che chi lavora nello spettacolo debba saper fare tutto, recitare, cantare e ballare. Per ogni evenienza… Però: non fate illazioni”, precisa.

Se le si chiede dei progetti, la d’Urso replica: “Lavoro in silenzio su tante cose. Il futuro? Bellissimo. Non è certo tempo per pensionarmi. Sono coinvolta in mille cose. Ho un podcast, ‘Amiche mie’. Sono stata la prima ad aprire uno spazio ‘Metadurso’ sul Metaverso. Con una mia amica ho una società che organizza eventi, la B&Fable, il teatro. E poi tornerò…”. Parla della tv: “E’ probabile”.