La conduttrice 66enne, tornata a Milano, insieme alla piccola avuta dal suo primogenito

La bimba è figlia di Gianmauro, 36 anni, chirurgo specializzato in trapianto degli organi, e Giulia

Se qualcuno voleva toglierle il sorriso, non c’è riuscito. Barbara d’Urso è raggiante sulla copertina di Chi. Tiene in braccio la sua adorata nipotina. La nuova vita da nonna, momentaneamente lontana dalla tv, l’appaga. Dopo la trasferta di un mese in Gran Bretagna, a Londra, e poi qualche giorno trascorso in Francia, a Parigi, la 66enne in Italia si circonda dei suoi affetti più cari.

Barbara d'Urso torna in Italia, la nuova vita da nonna: in copertina con la nipotina

Carmelita, look casual e aspetto radioso, è stata paparazzata con la nipotina a parco Sempione a Milano. La bimba è la figlia del suo primogenito Gianmauro, 36 anni, chirurgo specializzato in trapianto degli organi, e Giulia. La presentatrice adora trascorrere il suo tempo con la piccola e ora che ne ha molto di più a disposizione, non esita a stare con lei.

La conduttrice 66enne, tornata a Milano, insieme alla piccola avuta dal suo primogenito

Barbara ha un impegno già dietro l’angolo. Il 3 novembre debutta a Torino con la commedia Taxi a 2 piazze al Teatro Alfieri. Sul social scrive: “Ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri, e col pubblico, che mi avrebbero voluto nelle loro città, ma avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa 1 anno prima. Ma arriverò”. C’è chi vede nelle sue parole l’ennesima stoccata a Mediaset: avrebbe dovuto essere impegnata con Pomeriggio 5, prima che il talk pomeridiano fosse affidato a Myrta Merlino. In quel suo “avrei dovuto e voluto” si legge forse, tra le righe, l’amarezza della decisione subita suo malgrado.

La bimba è figlia di Gianmauro, 36 anni, chirurgo specializzato in trapianto degli organi, e Giulia

A dicembre scadrà il contatto in essere con l’azienda a cui è stata legata negli ultimi 25 anni. Nel 2024 c’è chi dice che andrà a Discovery, come ha fatto Fabio Fazio, chi invece la vede sul palco di Ballando con le Stelle per una notte, chi aspetta la sua intervista a Domenica In o, come promesso da Ricci, addirittura a Striscia la Notizia. La d’Urso fa capire di avere tante cose in ballo. Sul social i suoi hater paiono scomparsi: solo belle parole per lei. Si aspetta la sua rinascita in televisione: intanto c’è la nipotina, ci sono i suoi figli e i tanti amici a rallegrarle le giornate. Le riempiono il cuore.