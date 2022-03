Barbara d'Urso torna in prima serata con il vestito Chanel personalizzato con le sue iniziali

Barbara d’Urso torna in prima serata, anche se ‘retrocessa’ su Italia 1. Debutta con La Pupa e il Secchione Show, di cui, insieme ai suoi autori, ha stravolto il format, rendendo il programma molto più simile a un reality. La conduttrice 64enne dà una virata al suo look, i suoi outfit sono un omaggio a Chanel: il vestito che indossa, un tailleur black and white, è personalizzato però con le sue iniziali, BD.

La 64enne sceglie l’ironia, il programma, però, non decolla e raccoglie davanti alla tv poco più di 2 milioni di spettatori, conquistando il 12,62% di share.

Carmelita aveva promesso un look ‘shock’ e l’outfit non delude le aspettative. Aiutata dallo stylist più amato dalle star, Nick Cerioni, e dalla sua storica costumista, Francesca Schiavon, sceglie il glamour ma con dettagli autoreferenziali.

Barbara sfoggia il tailleur iconico della famosissima casa di moda francese, il modello classico in tweed con gonna midi e giacca corta con bottoni dorati. Mette i tacchi rigorosamente a spillo, una spilla a forma di fiore e una cascata di catene, sempre gold. Il tutto, però, a osservare bene ha le sue iniziali sopra. Persino gli orecchini non rinunciano al logo personalizzato.

Capelli raccolti per la presentatrice, portati morbidi e arricchiti da un enorme fiocco in velluto nero di lato, all'ingresso in studio nascosti da un cappello a falda larga. “L’outfit della prima puntata è il mio tributo a una delle più grandi signore della moda… Madame Coco… Attenzione ai dettagli!”, scrive sul social entusiasta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2022.