''Vivo a Milano col mio fidanzato Antonio'': Angelina Mango racconta in che zona della città abita e cosa le piace fare nel tempo libero

E’ una delle regine sul palco dell’Eurovision Song Contest. La vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, in pochi mesi, dal trionfo ad Amici 2023, ha visto la sua vita cambiare. Angelina Mango a Tv Sorrisi e Canzoni parla dei mutamenti avvenuti e racconta in che zona della città abita e cosa le piace fare nel tempo libero. “Vivo a Milano col mio fidanzato Antonio”, rivela.

Maria De Filippi rimane il suo faro. “Abbiamo mantenuto un bel rapporto, per me è importante: quando qualcuno che stimi così tanto ti sostiene, ha un altro valore. Anche se è impegnatissima, riesce a trovare del tempo per pensare a me e mandarmi un messaggio”, confida la cantante.

Nel capoluogo lombardo abitava già con la sua famiglia, la mamma Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar, e il fratello maggiore Filippo. Adesso si è trasferita, abita col fidanzato, Antonio Cirigliano, 24 anni, anche lui appassionato di musica. “Nella zona Navigli”, rivela Angelina.

La sua quotidianità, quando non è in tour o impegnata a registrare, è semplice. “Visto che non riesco mai a stare ferma, quando mi capita mi piace dedicarmi alla casa. E’ importante prendersi cura del proprio spazio vitale”. Le piace cucinare: la sua specialità sono i ravioli.

Quando esce Angelina adora stare con la gente: “Cammino tanto, mi piace girare per Milano senza Google Maps, chiudere il telefono, perdermi, ritrovarmi lontanissimo e dover fare chilometri per tornare a casa, guardare le persone. Ho proprio la mania di andare nei posti affollati e salutare la gente. Se sono le 8 di mattina e sto correndo tutta struccata, magari tengo gli occhiali da sole... Però ogni tanto cerco quel tipo di contatto, di affetto”. I fan le danno tanto amore: “L’energia che ricevo sul palco la cerco anche per strada”.

E’ da poco diventata una runner, proprio per avere il fiato quando si esibisce: “Ho iniziato a correre, quasi tutti i giorni, e già vuol dire tanto. Cinque o sei chilometri. Mi preparo a quello che farò sul palco”.