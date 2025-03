L'ex di 'Amici' Pierdavide Carone non può avere figli in modo naturale dopo la chemio: ''Se vorrò li farò in altro modo''

Il 36enne aveva svelato di aver avuto un cancro nel 2020 a “Vieni con me”

“Credo che sia, però, poco produttivo rimuginare su qualcosa che non puoi controllare”, ammette

Pierdavide Carone, vincitore di “Ora o mai più”, show di Rai 1, tra i protagonisti del San Marino Song Contest, che permetterà a chi trionferà di partecipare all’Eurovision, ex volto di Amici 9, non può avere figli in modo naturale dopo la chemio. Lo ribadisce a Vanity Fair, in una lunga intervista. “Se vorrò li farò in altro modo”, precisa.

L’artista 36enne ha parlato per la prima volta del cancro a Vieni da me, era il 2020. Lo ha fatto quando dopo le cure lo ha sconfitto. L’intruso gli ha portato via il papà, poi ha ‘colpito’ anche lui, mettendo a rischio la sua giovane vita.

“In quel periodo mi sono ritrovato a essere io a rassicurare gli altri sul fatto che non stessi morendo. I medici, fortunatamente, lo hanno preso in tempo, e questo mi ha rasserenato, anche se chi girava intorno a me non lo era. Ricordo bene di aver visto mia madre piangere mentre mi portavano in sala operatoria e di averle sorriso. Non perché stessi fingendo, ma perché ero veramente sereno e cercavo di trasmettere la mia sensazione anche a lei”, racconta Pierdavide.

Ha detto che rischiava di non avere figli, Carone ora ammette che questo timore ha “la forma di una certezza”. E precisa: “Almeno nel modo convenzionale. Credo che sia, però, poco produttivo rimuginare su qualcosa che non puoi controllare: è meglio lasciar correre e andare avanti. Se vorrò dei figli, li farò in un altro modo. Senza contare che non tutti devono per forza diventare genitori”.

Quando gli si domanda se pensi a dei figli adesso, il cantautore replica: “Nel mio caso, non potendo capitare, si tratterebbe di una scelta consapevole: non potrei decidere di mettere al mondo una persona, ma di prenderne una che è già al mondo. Quando uno fa una scelta del genere, è normale che consideri tante cose, come la stabilità economica. Detto questo, credo che al momento debba prima aggiustare alcune cose in me. Per il futuro, vedremo”.