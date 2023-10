Barbara d'Urso stupisce i fotografi: posa mano nella mano con l'ex Mauro Berardi e con loro figlio Emanuele. Le immagini

La conduttrice 66enne alla Festa del Cinema di Roma sorridente davanti agli obiettivi

Barbara d’Urso è mondana nella Capitale. Alla Festa del Cinema di Roma la conduttrice stupisce i fotografi: posa mano nella mano con l’ex marito Mauro Berardi e il loro figlio Emanuele. Le immagini la mostrano sorridente e in formissima davanti agli obiettivi. Completo pantalone black per la 66enne che mostra un grandissimo feeling con secondogenito 35enne, videomaker, produttore e fotografo professionista.

Giammauro, il figlio primogenito che l’ha resa nonna di una tenerissima bambina, 37 anni, chirurgo specializzato nel trapianto d’organi, non c’è sul red carpet. Barbara però si tiene stretta l’uomo a cui è stata legata dal 1982 al 1993, quello, come affermata da lei stessa, che ha “amato di più nella vita”, e uno dei suoi ragazzi nati dalla loro unione.

Carmelita è arrivata al Roma Film Fest per la premiére di "Shukran", presentato nella sezione Alice nella città. E’ un film tratto dal libro di Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura. Tra i produttori della pellicola c’è anche Addictive Ideas di Emanuele Berardi. Una volta tanto si lascia andare e in pubblico compare con l’ex e uno dei suoi figli, quei ragazzi che ha sempre tenuto lontano dai riflettori, rispettando la loro privacy e preservandoli dal gossip. E’ orgogliosa della società di Emanuele. Coglie pure l’occasione per riabbracciare la collega 58enne Simona, con cui c’era stato un po’ di astio in passato.

“Lo sapete... Non parlo mai dei miei figli… - fa sapere sul social - Figli che hanno intrapreso due percorsi diversi, ambedue difficili. L’hanno fatto rigorosamente da soli ma questa volta non posso fare a meno di condividere con voi l'orgoglio e l'emozione che ho provato durante la proiezione speciale di ‘Shukran’ all’interno della manifestazione @Alicenellacitta del @Romacinefest. E’ un film tratto da una storia vera, che coraggiosamente mio figlio Emanuele ha prodotto insieme a Guia Invernizzi Cuminetti per @Addictiveideas... E’ un film ‘tosto’, davanti al quale è impossibile rimanere indifferenti. E’ ambientato durante la guerra civile in Siria, tocca corde profonde dell’emozione e la sua visione è importante soprattutto in questo momento storico... Ieri ero in sala per l’anteprima e con noi c’era ovviamente anche Mauro, per supportare emotivamente il lavoro di nostro figlio, di cui andiamo profondamente fieri. E come sempre @emanuele_berardi_ un pezzo del mio cuore è tuo”.

In passato Barbara sui pargoli, ormai uomini fatti, aveva confessato: “I miei figli sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica". “Giammauro è medico, fa trapianti di fegato.”, aveva anche precisato orgogliosa.