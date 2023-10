Il 27 ottobre festeggia un compleanno importantissimo con i genitori

Alla festa anche tanti amici: la showgirl 52enne e il marito Luca Barbato, 48 anni, felicissimi

Il figlio di Samantha De Grenet raggiunge la maggiore età: Brando Barbato compie 18 anni. Sul social arriva la dedica di mamma e papà. La showgirl 52enne e il marito Luca Barbato, 48 anni, noto immobiliarista romano, celebrano il loro ragazzo con una festa super nella Capitale e parole importanti per il loro piccolo uomo.

Il figlio di Samantha de Grenet compie 18 anni: le foto del compleanno di Brando Barbato

Al party Brando si diverte con tanti amici, ma non possono mancare i suoi genitori, accanto a lui al momento della torta. Samantha pubblica una foto in cui è immortalata la sua adorata famiglia, con il figlio al centro, e scrive: “27 Ottobre 2023. Caro amore nostro, tu hai il nostro cuore e hai fatto delle nostre vite un capolavoro. Grazie per il bambino che sei stato e per l'uomo che stai diventando e grazie per averci insegnato come essere dei buoni genitori. Siamo una mamma e un papà orgogliosi e grati e nel giorno del tuo diciottesimo compleanno ti auguriamo di essere sempre felice, sereno e consapevole di quanto tu sia fortunato”.

“Ti auguriamo di trovare sempre l'energia e la positività di affrontare le situazioni difficili, di lasciar andare ciò che non è importante, di allontanare litigi e drammi inutili, di non farti mai guidare da rancore, invidia e orgoglio. E di rialzarti ancora più forte le volte che inevitabilmente cadrai e di amare ogni singolo giorno della tua vita rendendo unico e speciale ogni momento. Circondati di veri amici, di persone che ti vorranno bene nonostante i tuoi difetti, perché chi ti ama veramente imparerà ad amare anche quelli”, continua la De Grenet.

Samantha poi conclude: “Ti auguriamo di essere sempre te stesso. Di non aver mai paura di esprimere il tuo pensiero e di seguire sempre il tuo cuore. Fai ciò che ti rende felice, rispetta ogni essere umano ed ogni essere vivente e combatti per i tuoi ideali. Ma non perdere mai di vista i tuoi valori. Non smetteremo mai di amarti e sostenerti… Con tutto il nostro Amore, mamma e papà”.