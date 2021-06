Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi tornano mondani alla sfilata di Dior: coppia da sogno

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi tornano mondani alla sfilata Dior Cruise 2022, andata in scena allo stadio Panathinaiko. La bionda 35enne è favolosa come una dea greca all’evento ad Atene. Sorride accanto al marito, sottobraccio insieme a lui. Capelli raccolti in uno chignon con treccia e abito con una miriade di frange color oro.

L’ex modella, giornalista e conduttrice tv illumina la scena alla sfilata, dove ci sono molti altri vip. Gli obiettivi dei fotografi sono tutti per lei e Pierre, sposato nell’estate del 2015. Con l’ultimogenito 33enne di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi ha messo al mondo due figli, Stefano Ercole Casiraghi, nato a novembre del 2016, e Francesco Carlo Alberto, venuto al mondo il 21 maggio 2018. I rumor parlano anche di una terza gravidanza: il vestito che indossa alla sfilata secondo alcuni media potrebbe addirittura nascondere un pancino, chissà…

Beatrice mostra grazia ed eleganza. Figura slanciata e tanto charme, al défilé di Dior cattura l’attenzione di tutti. L’abito scelto è un haute couture della maison francese, lo scollo tondo è arricchito da un motivo con corde annodate. Sandali bassi sempre gold ai piedi. Il make up della Borromeo è minimal: il suo volto incantevole non ha bisogno di molto trucco. Il look è arricchito dagli splendidi gioielli Buccellati. E’ una vera principessa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/6/2021.