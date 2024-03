Beatrice Luzzi rivela da quanti anni non ha rapporti intimi: il numero

Al Grande Fratello l’attrice 53enne parla del suo legame con Giuseppe Garibaldi e lo confessa

Nel corso della puntata la prima finalista del reality fa un bilancio del suo percorso

Beatrice Luzzi si mette ancora più a nudo. La prima finalista del Grande Fratello nel corso dell’ultima puntata fa un bilancio del suo percorso dentro la Casa. L’attrice parla del suo rapporto con Giuseppe Garibaldi, un altro concorrente a cui si era legata. E’ convinta che con lui non funzionerebbe mai nella vita reale. La 53enne poi rivela da quanti anni non h rapporti intimi. “Sono casta da sei anni”, confessa. Da quando è finita con Alessandro Cisilin, classe 1969: i due sono stati una coppia dal 2007 al 2019. Hanno avuto due figli, Valentino, nato nel 2008, ed Elia, venuto al mondo nel 2010.

Garibaldi dice di avere un sentimento forte verso Beatrice e ci riproverebbe, lei, a Signorini che le chiede la sua opinione in merito, replica: “Non si può fare. Non si può fare anche se sicuramente c'è un grande affetto e non lo nego, però mi sono resa conto in questi mesi che la sua lettura delle cose è sempre distante dalla mia. Come posso dire? Che ci fosse qualcosa tra di noi, sicuramente, ma se tornassi indietro sarei molto più prudente per lui. La distanza, come matrice, è così tanta che ci vorrebbero anni per trovare un punto di incontro”.

“Un tipo come Giuseppe fuori dalle telecamere? - prosegue Beatrice - Sono stata a lungo con un calabrese che si chiama Gaspare, lui aveva 20 anni più di me ma anche lui veniva da un mondo completamente diverso dal mio. Lui mi ha davvero stravolto gli schemi, me li ha sgretolati. Ho sempre avuto un’attrazione dalle persone diverse da me però poi bisogna anche dover fare i conti con la realtà. Non poteva funzionare tra me e Giuseppe perché lui è giovane e deve farsi una famiglia, io invece ne ho già una”.

La Luzzi poi, davanti a tutti, si confida sul privato. “Sono casta da cinque, sei anni. Da quando mi sono lasciata con Alessandro non ho avuto più flirt, quello che so adesso, con la maturità e responsabilità di due figli, è che non mi posso permettere una storia del genere. Adesso avrei bisogno di una persona diversa, un uomo che ragiona a 360 gradi".