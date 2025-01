Beatrice Valli compie 30 anni: le immagini della stupefacente festa a sorpresa organizzata dalla sorella Eleonora a Milano, guarda

Il marito Marco Fantini dà una mano alla cognata: l’influencer rimane a bocca aperta

Assente Ludovica, in vacanza a Dubai con Gianmaria Di Gregorio e i tre figli

Ludovica, la minore, 27 anni, non c’è. E’ in vacanza a Dubai col compagno Gianmaria Di Gregorio e i tre figli, Anastasia, 3 anni, Otto Edoardo, 1, e Lola, nata lo scorso 4 settembre. Beatrice Valli compie 30 anni e celebra il grande giorno con una stupefacente festa a sorpresa organizzata in un noto locale a Milano dall’altra sorella di solo un anno più grande, Eleonora, 31 anni. Marco Fantini, 31 anni, marito di Bea, da cui ha avuto Bianca, 7 anni, Azzurra, 4, Matilda Luce, 1 (lei è madre pure di Alessandro, 12 anni, nato da una precedente relazione), dà una mano alla cognata. L’influencer rimane così a bocca aperta.

Beatrice Valli compie 30 anni: le immagini della stupefacente festa a sorpresa organizzata dalla sorella Eleonora a Milano

Marco porta Beatrice nel luogo designato per il party: mentre i due sono seduti a un tavolo a parlare comodamente e a cenare, ecco entrare Eleonora e il folto gruppo di persone, tutte amiche intime della festeggiata che esclamano all’unisono: “Sorpresa! Buon compleanno!”.

“Sorpresa riuscita”, scrive la sorella sul social. Beatrice reposta tutti i vide e le foto della festa, una serata semplice, ma allegra, condita da gustosi manicaretti per gli invitati e brindisi a volontà. La Valli indossa una camicia bianca cropped con tanto di cravatta nera, in tono con i pantaloni in tessuto lucido che porta sotto. Il suo volto è raggiante.

Il marito Marco Fantini dà una mano alla cognata: l’influencer rimane a bocca aperta, poi celebra raggiante

Poi arriva il momento della torta con sopra le candeline da spegnere, un dolce completamente ricoperto di panna. Parte la classica “tanti auguri a te” e gli applausi.

Bea spegne contentissima le candeline sulla torta

Fantini ride sotto i baffi per essere riuscito a mantenere il segreto fino alla fine. Sul social alla moglie aveva dedicato parole dolcissime: “Eravamo solo due ragazzini quando i nostri sguardi si sono incrociati per la prima volta. Da quel momento, l’amore ha dato forma ai nostri sogni, trasformandoli in realtà. Insieme, abbiamo costruito un mondo fatto di noi. Oggi, guardo indietro e vedo non solo quello che eravamo, ma tutto ciò che siamo diventati: una famiglia, un porto sicuro, una storia che non smette mai di emozionarmi”.

La Valli brinda con le persone più care: non potrebbe desiderare di più

Beatrice in un post invece ha commentato: “Oggi, a 30 anni, guardo indietro e vedo una strada piena di curve e salite, ma anche di sorrisi, gioie e traguardi. Ho quattro figli meravigliosi, un marito che amo, un lavoro che amo, e soprattutto una vita che sento mia, costruita con amore, fatica e tanti sogni. La bambina che ero sarebbe fiera della donna che sono diventata. E, cara Beatrice bambina, voglio dirti questo: hai fatto un ottimo lavoro. Hai creduto nei tuoi sogni anche quando sembravano impossibili. Hai protetto quel tuo cuore grande, imparando a trasformare le difficoltà in opportunità. Sei diventata una Pippi moderna: indipendente, forte, un po’ pasticciona, ma con il sorriso di chi non si arrende mai. A tutti voi che siete stati parte del mio viaggio, grazie. Ai miei figli, grazie per essere il mio specchio più bello. E a me stessa, auguri. Perché se questi 30 anni sono stati così incredibili, non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserva il futuro".