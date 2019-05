Beatrice Valli e Marco Fantini festeggiano 5 anni dalla scelta a 'Uomini e Donne'. La coppia si ama ancora alla follia e ha avuto anche una figlia, la piccola Bianca

5 anni fa Beatrice Valli è stata scelta da Marco Fantini: la coppia festeggia

L'amore nato durante il programma di Maria De Filippi è sempre più forte

Beatrice Valli, 24 anni, e Marco Fantini, 27, hanno festeggiato un anniversario importante: 5 anni dalla scelta avvenuta negli studi di "Uomini e Donne". La coppia lo ha fatto trascorrendo una romantica serata al Teatro alla Scala di Milano. Per l'occasione Beatrice ha indossato un lungo abito rosso che le stava d'incanto. Mentre Marco ha scelto un elegantissimo smoking nero. La coppia dopo 5 anni d'amore appare sempre molto unita e dalla scelta di cose ne sono successe: Fantini e la Valli, superato un periodo di crisi, nel 2017 hanno salutato l'arrivo della piccola Bianca, la loro prima figlia insieme (Beatrice è mamma anche di Alessandro, nato da una precedente relazione). Mancano solo le nozze a coronare il loro sogno d'amore. Sui social spesso la coppia ha affrontato scherzosamente l'argomento ma ancora i fiori d'arancio non sono sbocciati. La relazione però prosegue a gonfie vele e a 5 anni dalla scelta sotto i riflettori di "Uomini e Donne", Beatrice e Marco sono super-felici insieme. La Valli sul social ha anche scritto: "I nostri 5 anni insieme AMORE MIO". "Sembra ieri quando ti ho scelto... ci siamo scelti. Inconsapevoli di quello che eravamo e che potevamo essere.... grazie amore per tutto l’amore che mi hai donato... 5 anni di noi", la bellissima dedica di Fantini.









