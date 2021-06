Beatrice Valli e Marco Fantini in Sardegna con un mare di valigie e scoppia la polemica: 'Ma quanti bagagli avete?'

Beatrice Valli e Marco Fantini partono per la vacanza in Sardegna con un mare di valigie. I due arrivano a Olbia insieme ai figli carichi e subito sul social scoppia la polemica. “Ma quante valigie avete?”, sottolineano ironici e pure un po’ cattivi alcuni nel commentare la foto condivisa sul social dal 29enne. La bella 26enne interviene nelle sue IG Stories per mettere un punto alle critiche ricevute.

Beatrice Valli, mamma di Alessandro, avuto quando aveva 16 anni da Nicolas Bovi, di Bianca, arrivata nel 2017, e Azzurra, nata 13 maggio 2020, non ci sta a chi dà loro degli ‘spreconi’. “A tutti quelli che ci hanno scritto: ‘Ma quante valigie avete?’, qui lavoreremo anche. Non è che sono vestiti che ci servono per andare in vacanza. Dovendo fare degli scatti per un progetto che ancora non vi possiamo dire, abbiamo dovuto portare più valigie del solito. Con il biglietto aereo potevamo portare una valigia da 23 chili e una da 10, quindi abbiamo rispettato il regolamento”, spiega.

“Poche polemiche perché non ce n’è bisogno - conclude la Valli - Godetevi questa estate. Cercate di lamentarvi poco perché si vive meglio”. Poi mostra la valigia dei figli: “Qui ci sono tutte le cose di Bianca, Ale e una parte di Azzurra. Che non mi si dica che ho portato troppa roba!”.

“Anche il Marchini ha una sola valigia”, chiarisce ancora, facendo vedere il bagaglio del compagno. E sottolinea infine: “Avevamo pure la possibilità di portare altre due valigie, una da 23 e un’altra da 10 chili. Siamo stati fin troppo bravi…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/6/2021.