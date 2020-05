Beatrice Valli ha partorito. Oggi, mercoledì 13 maggio, è nata la tenera e tanto attesa Azzurra. La bella 24enne ha finalmente dato alla luce la sua terza figlia, la seconda con Marco Fantini dopo Bianca, nata nel 2017. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è anche mamma di Alessandro, nato quando aveva 16 anni dalla relazione con Nicolas Bovi.

E’ al settimo cielo. Beatrice Valli può stringere tra le braccia la sua Azzurra, grande anche la gioia del papà e dei fratellini. La piccola è arrivata. L’influencer pensava di partorire prima invece ha dovuto attendere fino alla trentanovesima settimana di gestazione. Poi sul social ha condiviso una foto martedì mattina dall’ospedale e ha scritto: “La prossima foto sarà con Azzurra. Speriamo presto”. Ha dovuto aspettare ancora un giorno, ma alla fine Azzurra è nata.

“Stanotte alle ore 01.00 mi si sono rotte le acque, ho aspettato un po’ ad andare in ospedale perché non avevo ne contrazioni e perdite particolari, alle 7 mi sono fatta accompagnare dal ‘Marchini’ che ora è a casa tutto agitato (uomini) che spera di ricevere presto una mia telefonata e ovviamente dovrà recarsi velocemente in ospedale”, ha aggiunto.

La cicogna invece si è fatta aspettare ancora un giorno. Azzurra si è fatta attendere, ma adesso Beatrice e Marco possono finalmente guardarla negli occhi ancora socchiusi. La neonata è adorabile e l’emozione per la sua nascita è alle stelle.

Ai follower poche ora del parto la Valli aveva raccontato che questa terza gravidanza è stata sicuramente la più difficile e faticosa da affrontare. Aveva anche chiarito che nessuno dei parenti al momento andrà a trovarla in ospedale, data l’emergenza sanitaria. Aspetterà il momento giusto per far conoscere la bambina di persona, per tutelare la salute di tutti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2020.