I Beckham quest'anno per le loro vacanze estive hanno scelto l'Italia. La coppia più glamour dello showbiz si sta godendo un bellissimo soggiorno in Puglia insieme ai quattro figli: Brooklyn, 20 anni, Romeo, 16, Cruz, 14, e Harper Seven, 7.

La coppia di superstar internazionali ha scelto Borgo Egnazia per il soggiorno in terra pugliese. Meta amata da tante celebrità internazionali. La vacanza italiana dei Beckham non poteva che essere a 5 stelle. E dopo aver festeggiato di recente l'anniversario di matrimonio a Parigi, l'ex calciatore e l'ex Spice hanno deciso di rilassarsi in Puglia.

David si sta così concedendo un po' di sano relax in famiglia. Gli impegni sono sempre tanti e un po' di riposo ci vuole. Ultimamente il suo club, l'Inter Miami, gli ha portato via molto tempo. Il prossimo anno la squadra debutterà nel massimo campionato americano, la MLS. Pare sia anche intenzionato a comprare un grattacielo dal valore di 40 milioni di euro in Florida. Naturalmente anche Victoria ha sempre il suo bel da fare: il mondo del fashion non si ferma mai. Ora, però, è tempo di relax sotto il caldo sole del Salento.

Marito e moglie come mostrano alcuni scatti condivisi sui rispettivi social si stanno divertendo un mondo tra escursioni in bici ed gite gastronomiche. L'ex calciatore sembra gradire particolarmente il cibo italiano al punto da fare anche la "scarpetta" come mostra felice e soddisfatto nelle sue IG Stories. Insomma, nella Bella Italia, la dieta può attendere.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 7/8/2019.