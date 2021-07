Belen presenta il brand creato con i fratelli: 'Orgogliosi, è nato dall’amore'

Belen presenta su Instagram il brand creato con i fratelli Cecilia e Jeremias. La showgirl 36enne, sempre più rivolta al mondo dell’imprenditoria, scrive: “Orgogliosi, è nato dall’amore”.

I Rodriguez posano negli scatti della campagna pubblicitari insieme, uniti più che mai. Hinnominate è il marchio street couture nato dalla co-lab tra Dream Project Spa e gli argentini: sono già tutti pazzi della collezione di capi minimal ed estremamente comodi, sul social il profilo dedicato conta quasi 43mila follower.

“Siamo orgogliosi di potervi presentare Hinnominate, nato dall’amore e dall’unione con i miei fratelli, mano nella mano in questo bellissimo progetto”, scrive emozionata Belen. E’ contentissima del lavoro fatto. Dopo Me Fui, brand di beachwear ideato con Chechu, e la collaborazione con Original Marines per i capi da neonata, legato all’arrivo della sua secondogenita Luna Marì, con la special box Luna Capsule, ora arriva nei negozi e online la sua nuova linea.

Il direttore creativo di Hinnominate è Fabio Castelli, del team di Dream Project. La collezione per uomo e donna è composta da capi street e lounge-wear couture: tutti esprimono libertà di movimento e comfort. La scelta dei colori delle tute, ma pure dei cappotti, delle felpe con cappuccio, calze, top, capelli di lana o modello pescatore ha toni neutri che vanno dal nero al beige, cammello, cioccolato, mattone e il rosa.

Belen, Cecilia, Jeremias si tengono mano nella mano, in cerchio, guardano in alto e non finiscono mai di stupirsi per l’ennesimo sogno tramutato in realtà, frutto di lavoro e dedizione, reso ancora più facile dalla popolarità che i Rodriguez hanno conquistato negli anni in Italia e non solo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/7/2021.