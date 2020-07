Belen parla del presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e l'ex Stefano De Martino: le sue parole

Belen parla del presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e quello che è ormai il suo ex marito, Stefano De Martino. La showgirl rompe il silenzio e finalmente dice la sua sulla questione che tiene banco da giorni, da quando Dagospia ha sganciato la bomba.

La bella 35enne, ora intima con Gianmaria Antinolfi, vuole mettere a tacere tutti i rumor. Interviene con un post nelle sue IG Stories, ma non sarà facile spegnere l’incendio… Dago, ripreso poi da altri media, ha raccontato che la Rodriguez avrebbe scoperto per caso la presunta tresca tra il ballerino e conduttore e la bionda presentatrice, leggendo alcuni messaggi sull’iPad di De Martino: da lì l’addio.

VIDEO

“Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimi rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad”, scrive Belen.

La showgirl poi continua: “Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventano cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le caz*ate che ho letto in questi giorni”. Minaccia azioni legali. Non ne può più di leggere cose non vere. Smentisce tutto categoricamente.

Anche Stefano De Martino, a poche ore dal lancio del gossip, aveva etichettato la notizia come una ‘fake news’. Via Instagram aveva detto: “Una piccola rettifica, tra tutte le cose che sono circolate sul web in questa settimana, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho o ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. Ero al telefono con Alessia e con Paolo, che sono due miei grandi amici, e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere”.

Il 30enne aveva pure aggiunto: “Purtroppo sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico. Essendo un personaggio pubblico accetto le fake news, le critiche, tutto quello che succede. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Quando si toccano delle famiglie con dei bambini, vi prego evitiamo davvero. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere. Godetevi l'estate".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/7/2020.