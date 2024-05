La Rodriguez prepara pranzetti, passa l’aspirapolvere come una vera casalinga doc

La 39enne ironizza: “Lasciatemi messaggi se avete bisogno di pulizie”

Belen Rodriguez nelle sue storie si mostra ai follower come una vera casalinga doc. “Non si dica che non sono una donna di casa!", sottolinea l’argentina che si mostra mentre lava e cucina. Poi la sera, certo, si fa bella per un’occasione mondana. Ma durante il giorno prepara pranzetti, riordina e passa l’aspirapolvere.

''Non si dica che non sono una donna di casa!'': Belen si mostra mentre lava e cucina

La 39enne sempre via social ironizza. “Lasciatemi messaggi se avete bisogno di pulizie”, fa sapere ai fan. Tra di loro moltissimi farebbero a gara per avere tra le proprie quattro mura una collaboratrice domestica come lei.

La Rodriguez prepara pranzetti

Fiera del successo della sua linea beauty appena uscita, Rebeya, Belen si sente sempre più una donna in carriera, con gli altri suoi brand di abbigliamento, Me Fui, Hinnominate e Mar De Margaritas. In tv al momento è tornata in coppia con la sorella Cecilia Rodriguez, nel cast di Celebrity Hunted - Caccia all’uomo, su Prime Video.

Passa l’aspirapolvere come una vera casalinga doc

Single (anche se c’è chi dice il suo cuore si sarebbe aperto per Angelo Edoardo Galvano, 34 anni e di origini siciliane), in radio ha raccontato perché è finita con Elio Lorenzoni. E’ stata la madre a farle da termometro. “Mi ha dato ragione su tutti gli aspetti, cosa che non fa mai. Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa. Mia mamma nella mia vita è proprio il mio termometro. Se mia madre inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro… lo fa fuori. Anche entro poco. Il vero motivo è stato che non andavamo più d’accordo, ma per me il parere di mia madre è importante”, ha spiegato. Tutto è accaduto lo scorso gennaio in Argentina.

Adesso si sente bene e libera di essere se stessa, fino in fondo. Anche fare le pulizie nel suo appartamento le regala fatica, ma pure la gioia di farsi vedere così com’è.