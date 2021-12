Belen, Natale con Antonino Spinalbese? La risposta è negli addobbi a casa della showgirl…

Belen trascorrerà il Natale con Antonino Spinalbese? La Rodriguez sembra dare la risposta al quesito che infiamma da giorni i social mostrando gli addobbi realizzati a casa dallo staff dell’amica Farina Giorgi, pr e organizzatrice di eventi. L’argentina trasforma il salone dell’appartamento milanese dove vive per le festività: è tutto meraviglioso, anche i cuscini e le tovagliette a tavola, rigorosamente in pendant, dove campeggiano i nomi dei membri della famiglia. Ci sono quella di Belen, quelle dei figli della 37enne, Santiago e Luna Marì. Nessuna traccia del 26enne, invece.

Belen è felice. “Ragazzi, a casa Rodriguez è arrivato Babbo Natale”, esclama. Mostra la stanza e inquadrando il caminetto spiega: “Dato che questo non si accende, abbiamo preso quest’altro”. Fa vedere un camino a bioetanolo portatile, appena acquistato. “Guardate che bello!”, prosegue la showgirl. L’albero è imponente e assai curato. Ad arricchire il tutto anche uno Schiaccianoci enorme.

Poi ci sono le tovagliette scozzesi, come pure i cuscini. Sopra c’è scritto, su ognuna, Belen, Santiago, Luna Marì. Antonino sembra essersi volatilizzato dalla vita dell’argentina.

L’ex hair stylist, nelle sue IG Stories, fa capire di essere stato ricoverato per 10 giorni in ospedale, non ne svela il motivo. Poi lascia intendere che raggiungerà i suoi famigliari a La Spezia per le festività.

Intanto a casa di Belen ci sono il fratello Jeremias con la fidanzata, Deborah Togni, la sorella Cecilia e il papà, Gustavo Rodriguez, che giocano felici col nipotino Santi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2021.