Belen Rodriguez va a provare l'abito da damigella d'onore per il matrimonio della sorella Cecilia, che l’accompagna: guarda

Chechu e Ignazio Moser diranno di sì il prossimo 30 giugno in Maremma, in Toscana

Belen Rodriguez si fa vedere in bianco sul social. Nonostante ora sia rigorosamente single, qualcuno le domanda se ci siano nozze in vista. La risposta è sì, ma non sono i suoi fiori d’arancio. La 39enne va a provare l'abito da damigella d'onore per il matrimonio della sorella Cecilia, che l’accompagna nello showroom di Atelier Emé, il brand che firmerà anche il vestito che indosserà la 34enne per il sì.

I preparativi vanno avanti a ritmo vertiginoso. Chechu andrà all’altare con Ignazio Moser il prossimo 30 giugno. La wedding planner Isabella Fiore sta seguendo da vicino tutto sui fiori d’arancio tra la 34enne e il 31enne. Hanno scelto di sposarsi in Maremma, in Toscana, a venti minuti da Firenze.

“La sera del giorno prima faremo una cena intima con le nostre famiglie, visto che al matrimonio saremo in duecento. I miei testimoni saranno mio fratello, Jeremias, e il mio miglior amico. I testimoni di Ignazio saranno suo fratello e sua sorella. Belen sarà la damigella d’onore e Santiago porterà gli anelli”, ha svelato Ceci a Chi. E ancora: “Gli altri nipoti entreranno prima di tutti e poi ci saranno le damigelle: oltre a mia sorella c’è mia cognata, che è la fidanzata di Jeremias, e due amiche che vengono dell’Argentina. Ho voluto coinvolgere tutti”.

Belen avrà un ruolo importante alle nozze: è fiera e con la sorella minore sceglie il vestito che porterà in suo onore. Lo prova bianco, il colore lo deciderà dopo. Come spiega nel suo post: “Sto scegliendo il modello per poi metterci un bel colore”. La showgirl aggiunge dei tag: “#poesia #elmatrimonio”. E tagga proprio Cecilia, che è lì con lei. Sono legatissime.