''La nostra storia è iniziata a fine agosto, ho scoperto di essere incinta a settembre'': Roberta Morise rivela com’è nato l’amore col futuro marito chef

Roberta Morise sorride fiera: il suo pancione di 8 mesi la esalta e la riempie di felicità. A Gente, che le regala la cover del settimanale, la conduttrice 38enne rivela com’è nato l’amore col futuro marito chef pluristellato Enrico Bartolini, che sposerà alla fine dell’estate. “La nostra storia è iniziata a fine agosto, ho scoperto di essere incinta a settembre”, rivela, spiazzando tutti.

“Ancora non ci credo: sono felice come mai mi sarei immaginata. Sono all’ottavo mese di gravidanza, a fine maggio divento mamma di Gianmaria e il 31 agosto sposo l’uomo che mi ha restituito fiducia nell’amore. E dire che è nato tutto per caso in una vacanza con le amiche a Dubai", confida Roberta.

La Morise racconta come ha conosciuto il famoso cuoco: “In previsione di un’estate lavorativa, ad aprile dello scorso anno decido di partire. Eravamo cinque ragazze e una di loro, la giornalista enogastronomica Monica Caradonna, ci porta al ristorante a Dubai di Enrico, chef che lei conosceva. Lui, però, non era presente. A fine cena Monica pubblica la foto di quel famoso gelato e mi tagga. Tempo pochi minuti, Enrico mi scrive privatamente per ringraziarmi di essere stata lì”.

La presentatrice ha reagito con “stupore”. “Non tanto per il gesto, ma per il garbo con il quale mi aveva avvicinata. Enrico era elegante, educato, da quel momento abbiamo iniziato a scriverci. Per il primo periodo siamo andati avanti così, con semplici ma costanti messaggini”. Poi è arivato il primo invito di Bartolini: “Si accorse dai social che con la trasmissione Camper in viaggio ero a Castiglione della Pescaia, in Toscana. Quindi, mi chiamò per invitarmi a cena al suo ristorante, all’Andana. Ma non sono andata: quando lavoro preferisco studiare, andare a letto presto. Però, da lì, abbiamo iniziato a intensificare le nostre telefonate, seppur senza esserci mai visti”.

Il primo incontro tra i due c’è a fine luglio, lei era tornata a Castilgione della Pescaia da una sua amica, lui l’ha nuovamente invitata al suo ristorante e così ha accettato, ma si è presentata proprio con l’amica. “Confesso che mi ha colpito subito, regalandomi sensazioni strane. Ero un po’ disincantata, da un paio d’anni non ero legata a nessuno, mi ero ripresa da delusioni sentimentali e di amicizia. In quel momento stavo bene, non ero di certo ‘a caccia’. Eppure, quell’uomo così diverso da me, tranquillo, dal tono di voce basso, anche per la gentilezza che riservava a tutti e mi ricordava tanto il mio papà, che non c’è più, mi aveva colpito. Enrico quella sera a un certo punto mi disse: ‘Roberta, tu sei pericolosa, occhio a non farmi innamorare’”.

Roberta ed Enrico si sono frequentati per un po’: “A fine agosto, in una serata bellissima a Milano, è iniziata la nostra storia d’amore”. Dopo solo un mese, la Morise ha scoperto di essere incinta: “Era fine settembre. Una sorpresa pazzesca. Anni fa mi avevano detto che avrei fatto un po’ fatica ad avere figli, suggerendomi persino di congelare gli ovuli. Non l’ho fatto. Ho scoperto di essere incinta mentre accompagnavo mia sorella dal ginecologo per l’ultimo controllo prima del parto. Avevo un ritardo, la dottoressa, già che ero in studio, mi fece una visita e mi comunicò che ero in attesa”.

La notizia è stata sconvolgente, Roberta è stata travolta dalle emozioni: “Mutismo, incredulità e poi lacrime. Di felicità. Il giorno dopo Enrico mi ha raggiunta a Roma, gli ho messo tra le mani un braccialettino rosa e uno azzurro. Ha preteso che gli dicessi bene, guardandolo negli occhi, che aspettavo un bambino. Ha pianto, abbiamo pianto di gioia insieme”. Nessuna paura per la coppia, nonostante la relazione appena iniziata: “Seppure fossimo legati da pochissimo non abbiamo avuto né timori né titubanze. Eravamo già felici”. Lui è già padre di tre bambini avuti dall'ex moglie.

Il popolare volto tv e lo chef convivono da novembre, lei ha lasciato Roma per Milano. Ora il matrimonio il 31 agosto, dopo la proposta di Enrico a Dubai (“In realtà mi aveva già chiesto due volte di sposarlo”). La Morise svela: “Sarà al tramonto, all’aperto, in Toscana all’Andana, dove ci siamo visti per la prima volta. Sarà una festa bucolica e il mio amico, il conduttore Alberto Matano, celebrerà le nozze. Accanto avremo le persone care, la famiglia, canteremo e balleremo. E con noi ci sarà anche il nostro bambino: avrà tre mesi, che emozione!”.