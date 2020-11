Belen Rodriguez e il bacio pieno di passione con Antonino Spinalbese: guarda

Belen Rodriguez è sempre più appassionata con il fidanzato Antonino Spinalbese. La showgirl 36enne ha condiviso su Instagram il primo bacio davvero esplicito con il parrucchiere 25enne ed è stato boom di like e commenti.

Body bianco, capelli raccolti e labbra che si baciano con passione. Belen mostra tutta la sua felicità e anche se molti follower si congratulano con lei per la felicità ritrovata, qualcunola critica (anche aspramente) per la disinvoltura con cui secondo loro passerebbe da un amore all'altro. E così un post che avrebbe dovuto infiammare i cuori finisce per accendere la polemica.Nel video che posta su Instagram, Belen indossa solo un body bianco attillatissimo e Antonino la stringe a sé, mentre la bacia con trasporto. Occhi chiusi, labbra contro labbra, ognuno si perde nell'amore dell'altro. "Voglio di più", scrive la showgirl travolta dalla passione. La storia tra la Rodriguez e Spinalbese è iniziata quest'estate pochi mesi dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. I due sono pazzi l'uno dell'altra. Su Instagram si sono mostrati piano piano, con scatti che raccontavano sì di una coppia felice e innamorata, ma senza mai essere così tanto espliciti. Belen ha deciso di fare un passo in più, ma la reazione dei follower è stata diversa da quella prevista. L'argentina non ha mai nascosto di aver sofferto per la fine del matrimonio. Si è mostrata fragile, magra e distrutta. Adesso però è felice e non ha paura delle critiche...

Scritto da: La Redazione il 22/11/2020.