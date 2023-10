A casa dell’imprenditore, in provincia di Brescia, tutta la famiglia dell’argentina, figli compresi

La 39enne bacia il neo 41enne: tavola imbandita per il pranzo coi parenti

Stefano De Martino sembra essere un ricordo lontanissimo, come se non fossero passati solo pochi mesi, ma anni dall’ennesimo crack. Belen Rodriguez festeggia il compleanno del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. Lo fa nella villa dell’imprenditore in provincia di Brescia dove arrivano non solo i suoi due figli, Santiago, 10 anni, e Luna Marì, 2 anni, ma pure il resto della famiglia. Ci sono mamma Veronica Cozzani, papà Gustavo Rodriguez, la sorella Cecilia, accompagnata da Ignazio Moser. La 39enne è innamorata persa del neo 41enne: porta lei stessa la torta a tavola e bacia l’uomo che la fa sorridere di gioia.

Belen Rodriguez festeggia il compleanno del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni: innamorata persa, gli porta lei la torta

“Auguri a te che sei l'immenso per me”, scrive la showgirl accompagnando il video che mostra il primo casto bacio social tra lei ed Elio. A casa di Lorenzoni sono ovviamente presenti i genitori del festeggiato. In uno scatto Belen immortala anche il suo papà mentre è immerso in una conversazione assai cordiale con il ‘consuocero’.

Il primo bacio social tra la 39enne e il neo 41enne

L'argentina è vicino Brescia, a casa dell'imprenditore

Nel giro di pochissimo tempo la Rodriguez rivoluziona la sua intera esistenza. E non lo fa da sola, ma con il ‘placet’ di ogni membro del suo ‘clan’, che la supporta con entusiasmo in ogni sua decisione. Anche se si fa davvero fatica a pensare come sia possibile voltare pagina senza alcuno strascico. E mantenendo, si spera, i rapporti cordiali con i padri dei suoi due bambini, De Martino e Antonino Spinalbese.

Con lei ci sono i suoi due figli, Santiago, 10 anni, e Luna Marì, 2

Ci sono pure i genitori della showgirl: in questo scatto si vede il padre Gustavo che parla con il 'consuocero', il papà di Elio

Nelle foto e nei video condivisi tutti sorridono mostrando felicità, persino Santi e Luna Marì, che sicuramente avranno bisogno di una mamma felice e appagata, ma non si sa come realmente prendano tutti questi cambiamenti. A breve, per loro, arriverà anche un trasloco a Milano, nel super attico acquistato da Belen. Tutti si domandano se con Elio, vista la nuova casa, ci sarà la convivenza.