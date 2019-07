Non è la prima volta che circolano pettegolezzi su una possibile nuova gravidanza di Belen Rodriguez. D’altronde che la bella argentina e Stefano De Martino vogliano allargare la famiglia dopo la reunion sentimentale non è di certo un segreto. Quindi prima o poi succederà.

Negli ultimi giorni però i pettegolezzi si sono fatti più insistenti dopo il rumor secondo cui la 34enne avrebbe dato forfait alla registrazione della prima puntata della prossima stagione di ‘Tu si que vales’ a causa di un malore “sospetto”. Di fatto non c’è nessun elemento per pensare che questa sia la volta “buona”, però il chiacchiericcio ha avuto una discreta eco.

Non molto tempo fa era stato Stefano De Martino a spiegare che i due si stanno affidando al fato per far spiccare il volo alla cicogna che dovrebbe consegnarli il secondo fagottino della loro vita. Un fagottino che magari potrebbe essere rosa, come piacerebbe a Belen. Insomma i lavori sono già in corso e se tra qualche mese dovessimo vedere l’argentina con una rotondità premaman non ne saremmo stupiti.

Scritto da: la Redazione il 26/7/2019.