Belen Rodriguez non rinuncia ad Ibiza e parte con il figlio Santiago, ma non è sola. Con lei ci sono anche...

Belen Rodriguez non rinuncia ad Ibiza, la showgirl argentina è partita per l'isola del suo cuore insieme al figlio Santiago. Belu però non è sola, con lei ci sono amici speciali.

La scorsa estate la 35enne aveva trascorso un lungo periodo ad Ibiza insieme a Stefano De Martino, l'isola delle Baleari ha fatto da cornice al loro amore ed entrambi sono legati a questo luogo. Niente malinconia quindi, nonostante la reunion con il conduttore napoletana sia naufragata, Belen non ha rinunciato alle sue vacanze spagnole. In barca mostra il suo fisico perfetto e ha occhi solo per il figlio che si diverte a disegnare sulla pancia della mamma. Ma la Rodriguez non è sola, con lei l'inseparabile amico Mattia Ferrari e la coppia composta da Salvatore Angelucci, ex di Karina Cascella e la compagna Alessandra Gallocchio. Si conoscono da tempo e si frequentano anche a Milano e quest'estate hanno deciso si trascorrere insieme anche le vacanze estive.

VIDEO

Nessuna notizia di Gianmaria Antinolfi, l'imprenditore napoletano amico di Mattia Ferrari con cui Belen è stata paparazzata a Capri. Si sarà trattato solo di un flirt passeggero oppure la Rodriguez ha scelto di essere più riservata?

Scritto da: La Redazione il 21/7/2020.