Belen Rodriguez in silenzio social da 11 giorni, voci su un ricovero in clinica a Padova: ecco cosa sappiamo

I fan sono preoccupati. Le voci su Belen Rodriguez, scomparsa dai radar e in silenzio social da 11 giorni, si susseguono. Dopo quelle che parlavano di un suo trasferimento a Brescia, dal fidanzato Elio Lorenzoni, ora arrivano quelle che raccontano di un suo possibile ricovero in clinica a Padova…

L’ultimo post della showgirl argentina risale allo scorso 2 ottobre. Insieme al figlio primogenito Santiago, 10 anni, la 39enne pubblicizzava le lezioni online per facilitare gli studenti con i compiti di scuola. Il precedente, in cui si faceva vedere con un minidress a pois e mocassini ai piedi, era del 27 settembre. Poi più nulla.

Belen nell’ultimo periodo era apparsa fortemente dimagrita. Lei stessa aveva confessato di aver perso ben 7 chili a causa di mesi complicati. Aveva però anche detto di aver ricominciato a mangiare “come una pazza”. Forse merito di Elio, l’imprenditore bresciano 40enne, che conosce da 10 anni, a cui si è legata dopo l’ennesimo crack col marito 34enne Stefano De Martino.

La 39enne in una foto pubblicata lo scorso 27 settembre

Il suo ex, Fabrizio Corona, in tv, ha detto: “Belen non sta bene”. Questa affermazione ha creato ulteriore scompiglio. Ora il Corriere della Sera scrive: “Secondo alcune indiscrezioni, la modella sarebbe in cura in una clinica di Padova, Villa Maria, dove sarebbe arrivata nei giorni scorsi”. Sarebbe addirittura stava avvistata lì.

I parenti della Rodriguez rimangono in silenzio. Santiago, figlio di Stefano, e Luna Marì, che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese il 12 luglio 2021, sono con i nonni a Milano. Sono Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez a occuparsi di loro, insieme ai papà dei bambini. Anche la zia Cecilia Rodriguez sta spesso con i piccoli. Sempre stando ai gossip, la showgirl li vedrebbe nei fine settimana proprio a Brescia. Ma il silenzio tombale che avvolge tutta la situazione non fa altro che amplificare l’assenza, che diventa quasi presenza per assurdo. E i rumor sono così incontrollabili. Che fine ha fatto Belen?