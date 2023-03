Belen Rodriguez e i tradimenti di De Martino: ''Stefano è molto birichino. Gli ho spezzato le ossa più di una volta''

La showgirl però è pazza del conduttore 33enne con cui è tornata insieme ancora una volta

La 38enne svela cos’ha lui che gli altri non hanno: “Sa fare veramente bene l’amore”

Belen Rodriguez a Le Iene presentano Inside, lo speciale della domenica del programma cult di Davide Parenti, in onda su Italia 1, nella puntata interamente dedicata all’amore in tutte le sue sfumature, parla di sentimenti e non solo. Quando si arriva alla voce tradimenti, confessa: “Stefano De Martino è molto birichino. Gli ho spezzato le ossa più di una volta”.

La iena Nina Palmieri domanda allo showgirl dei suoi precedenti compagni, Marco Borriello e Fabrizio Corona. “Era amore?”, chiede a Belen. La showgirl ride e risponde: “Così non vale. Non è che non era amore… Però se devo parlare proprio dell’amore con la A maiuscola, dico che sono stata innamorata del mio primo ragazzo, Marco, e di Stefano”.

“Di De Martino sono innamorata - ammette la Rodriguez - La cosa più brutta vissuta con lui? Il divorzio”. “Cos’ha De Martino che gli altri non hanno?”, le chiede Nina. Belen prima indugia: “Te lo dico dopo…”. Poi si sbottona: “Sa fare veramente bene l’amore”.

La Palmieri desidera sapere se Belen veda Stefano come il suo uomo per la vita. Belen senza alcun indugio dice di sì. Poi quando si parla di ‘corna’ o anche di piccoli problemi di coppia, l’argentina ammette: “A volte secondo me si dovrebbe fare una pausa… Perché no? E’ un’idea…”. Sul conduttore 33enne, però, svela: “Mio marito è molto ‘birichino’. E’ un furbacchione”. “Come lo tieni a bada?”, la incalza la iena. “Non lo tengo a bada”, ribatte la Rodriguez. “Gli spezzi le ossa?”, domanda ancora Nina. Belen sorride e confida: “Gliele ho spezzate più di una volta…”.