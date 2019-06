Belen e Stefano De Martino si rivedono a Madrid, una vera fuga d’amore la loro, senza il figlio Santiago al seguito. La showgirl e il ballerino nella capitale spagnola vanno a vedere il concerto di Alejandro Sanz, uno dei cantanti preferiti dalla 34enne.

Stanno vicini, vicini a Madrid, in tribuna, con vista dall’alto al concerto di Alejandro Sanz, che registra il tutto esaurito allo stadio Wanda Metropolitano. Belen e Stefano De Martino si divertono come due ragazzini. Tra di loro è un continuo scambio di coccole e tenerezze, come mostrano le IG Stories che entrambi condividono con i fan sui loro profili social.

Baci, sguardi complici, Belen e Stefano De Martino ascoltano attentamente Alejandro Sanz al suo concerto a Madrid. Sono euforici e romantici più che mai. Abbracciati mostrano tutto il sentimento ritrovato che ora li lega.

Anche al ritorno in hotel in auto le coccole continuano. Una volta in camera, dopo la serata divertente, Stefano De Martino crolla nel lettone, sempre appiccicato a Belen.

“Questa è la fine di mio marito dopo ore di Alejandro Sanz”, commenta la showgirl. Poi qualche secondo dopo inquadrando il suo lato b lo provoca e dice: "Mi sa che dovrò sculacciarmelo da sola". "Ora non esageriamo”, replica subito Stefano, che improvvisamente si anima. La storia successiva, con le loro mani intrecciate, arriva ben due ore dopo...